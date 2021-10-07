Индия открывает въезд иностранным туристам
Индия возобновляет прием иностранных туристов на чартерных рейсах с 15 октября, а остальные туристы смогут въехать в страну ровно через месяц, сообщает индийское МВД.
«MВД решило начать выдачу новых туристических виз иностранцам, прибывающим в Индию чартерными рейсами, начиная с 15 октября 2021 г. Иностранные туристы, въезжающие в Индию рейсами, отличными от чартерных, смогут это сделать только с 15 ноября 2021 г.», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2020 г. все ранее выданные иностранцам туристические визы были приостановлены из-за пандемии.
«Все надлежащие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, должны соблюдаться иностранными туристами, перевозчиками, доставляющими их в Индию, и всеми другими заинтересованными сторонами в аэропортах», — добавили в индийском МВД.
Россия возобновила авиасообщение с Индией 27 января текущего года. С 5 октября из России в Индию открыты маршруты Москва – Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте по общему числу зараженных коронавирусом граждан с начала пандемии — более 33,9 млн. По месячному приросту она находится на четвертом месте — более 754 000 случаев. В апреле Индия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а в конце мая начала производство препарата на собственных мощностях.