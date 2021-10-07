Индия открывает въезд иностранным туристам

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте по общему числу зараженных коронавирусом граждан с начала пандемии — более 33,9 млн. По месячному приросту она находится на четвертом месте — более 754 000 случаев. В апреле Индия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а в конце мая начала производство препарата на собственных мощностях.