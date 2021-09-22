Россия с 5 октября возобновит авиасообщение с пятью странами

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании с 21 сентября смогут возобновить регулярные полеты еще в четыре страны – Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Регулярные рейсы в Испанию будут выполняться только из Москвы в Мадрид и Барселону с частотой 4 рейса в неделю по каждому направлению, в Малагу и Аликанте – 2 рейса в неделю по каждому маршруту. Всего российские перевозчики смогут выполнять 12 рейсов в неделю в Испанию. В Братиславу будут выполняться 4 рейса в неделю из Москвы и 2 рейса из Санкт-Петербурга, в Багдад и Найроби – по 2 рейса в неделю из Москвы.