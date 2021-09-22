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Россия с 5 октября возобновит авиасообщение с пятью странами

Ведомости

Россия возобновит с 5 октября авиасообщение с индийским штатом Гоа и испанским Тенерифе. Такое решение было принято по итогам заседания оперштаба с вице-премьером Татьяной Голиковой. Оперштабом также принято решение возобновить сообщение с несколькими странами: Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва — Тенерифе с частотой два рейса в неделю», — говорится в сообщении оперштаба. 

В сообщении отмечается, что также увеличится количество рейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан. Также Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. «С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению», — добавили в оперштабе. 

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании с 21 сентября смогут возобновить регулярные полеты еще в четыре страны – Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Регулярные рейсы в Испанию будут выполняться только из Москвы в Мадрид и Барселону с частотой 4 рейса в неделю по каждому направлению, в Малагу и Аликанте – 2 рейса в неделю по каждому маршруту. Всего российские перевозчики смогут выполнять 12 рейсов в неделю в Испанию. В Братиславу будут выполняться 4 рейса в неделю из Москвы и 2 рейса из Санкт-Петербурга, в Багдад и Найроби – по 2 рейса в неделю из Москвы.

Ранее по теме: Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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