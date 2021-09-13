Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Также принято решение с 21 сентября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе с Египтом (Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю, с 1 до 3 рейсов в неделю из других аэропортов), Венгрией (Санкт-Петербург — Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю), Казахстаном (Москва — Нур-Султан с 3 до 7 рейсов в неделю и Москва — Алма-Ата с 2 до 7 рейсов в неделю, по остальным — 1 рейс в неделю) и Катаром (Сочи-Доха с частотой 1 рейс в неделю).