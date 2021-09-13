Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Решение принято по итогам совещания под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщили «Ведомостям» в оперштабе.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 21 сентября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Ирак, Испания, Кения и Словакия», — говорится в сообщении.
С Ираком будут восстановлены полеты по маршруту Москва — Багдад (с частотой 2 рейса в неделю), с Испанией — Москва — Мадрид и Москва — Барселона (по 4 рейса в неделю), а также Москва — Малага и Москва — Аликанте (по 2 рейса в неделю). С Кенией полеты возобновятся по маршруту Москва — Найроби (2 рейса в неделю), со Словакией — Москва — Братислава (4 рейса в неделю) и Санкт-Петербург — Братислава (2 рейса в неделю).
Также принято решение с 21 сентября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе с Египтом (Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю, с 1 до 3 рейсов в неделю из других аэропортов), Венгрией (Санкт-Петербург — Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю), Казахстаном (Москва — Нур-Султан с 3 до 7 рейсов в неделю и Москва — Алма-Ата с 2 до 7 рейсов в неделю, по остальным — 1 рейс в неделю) и Катаром (Сочи-Доха с частотой 1 рейс в неделю).
«Кроме того, принято решение о возобновлении с 21 сентября полетов в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы», — добавили в оперштабе.
Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией. Все рейсы в указанные страны было разрешено выполнять из столичных аэропортов. Таким образом, Россия с конца сентября будет иметь регулярное авиасообщение с 57 странами.