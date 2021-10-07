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В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию отдельных групп граждан

Ведомости

В Ивановской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, соответствующее постановление опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — говорится в документе. В число подлежащих вакцинации вошли муниципальные и государственные служащие, включая врачей, социальных работников, сотрудников МФЦ и «Почты России», а также работники культуры.

Также обязательно должны привиться работники общественного транспорта и такси, банков, торговли, в том числе на пунктах выдачи товаров, служб доставки, общепита, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов и санаториев.

«Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям в срок до 20.10.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20.11.2021 — вторым компонентом вакцины», — говорится в документе.

По данным оперштаба на 7 октября, в Ивановской области зарегистрировано 198 новых случаев коронавируса, что ставит ее на 45-е место по приросту заболеваемости. В то же время в постановлении Роспотребнадзора отмечается, что за прошедшую неделю темп прироста заболевших составил 26,9%, и в целом отмечается «ухудшение эпидемической ситуации».

Ранее сегодня в Пензенской области также ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан, которые в целом совпадают с теми, что подлежат обязательной вакцинации в Ивановской области. Также о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан объявили власти Вологодской области, Удмуртии и Рязанской области. До этого аналогичная норма была введена в большинстве регионов России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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