В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию отдельных групп граждан
В Ивановской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, соответствующее постановление опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — говорится в документе. В число подлежащих вакцинации вошли муниципальные и государственные служащие, включая врачей, социальных работников, сотрудников МФЦ и «Почты России», а также работники культуры.
Также обязательно должны привиться работники общественного транспорта и такси, банков, торговли, в том числе на пунктах выдачи товаров, служб доставки, общепита, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов и санаториев.
«Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям в срок до 20.10.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20.11.2021 — вторым компонентом вакцины», — говорится в документе.
По данным оперштаба на 7 октября, в Ивановской области зарегистрировано 198 новых случаев коронавируса, что ставит ее на 45-е место по приросту заболеваемости. В то же время в постановлении Роспотребнадзора отмечается, что за прошедшую неделю темп прироста заболевших составил 26,9%, и в целом отмечается «ухудшение эпидемической ситуации».
Ранее сегодня в Пензенской области также ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан, которые в целом совпадают с теми, что подлежат обязательной вакцинации в Ивановской области. Также о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан объявили власти Вологодской области, Удмуртии и Рязанской области. До этого аналогичная норма была введена в большинстве регионов России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.