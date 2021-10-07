В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию отдельных групп граждан

Ранее сегодня в Пензенской области также ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан, которые в целом совпадают с теми, что подлежат обязательной вакцинации в Ивановской области. Также о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан объявили власти Вологодской области, Удмуртии и Рязанской области. До этого аналогичная норма была введена в большинстве регионов России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.