Володин взял на контроль ситуацию с насилием над заключенными в Саратове
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал шокирующей и недопустимой ситуацию с пытками и насилием над заключенными в Саратовской тюремной больнице и заявил, что взял ситуацию на контроль, передает корреспондент «Ведомостей».
«Я держу это на контроле. Изучаю ситуацию. Почему это стало возможно при безмолвии институтов гражданского общества, ОНК и уполномоченного по правам человека в регионе?» — сказал Володин журналистам.
4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил на своей странице в Facebook, что эксперты организации вывезли из России «секретный видеоархив российских спецслужб», где якобы унижали осужденных и принуждали их выполнять поручения кураторов. После этого на Youtube стали выходить ролики, где к заключенным, находящимся в межобластной туберкулезной больнице № 1 управления ФСИН России по Саратовской области, применяется насилие, в том числе сексуальное.
В связи с этим ФСИН начала проверку, а Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по статьям о насилии и превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и угрозой его применения. В последнем из ведомств уточнили, что преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.
По данным СМИ, начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник Алексей Федотов подал в отставку. Однако вчера в ведомстве заявили, что документы об освобождении его от должности были поданы еще 22 сентября «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности». Кроме того, 6 октября директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников указанной больницы «по отрицательным мотивам».