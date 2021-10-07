Володин взял на контроль ситуацию с насилием над заключенными в Саратове

В связи с этим ФСИН начала проверку, а Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по статьям о насилии и превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и угрозой его применения. В последнем из ведомств уточнили, что преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.