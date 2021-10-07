Арестованных за избиение мужчины в московском метро поместили в карцер

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором трое мужчин избивают ногами молодого человека в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии. Позже выяснилось, что нападавшие являются уроженцами Дагестана. Они шумно себя вели в метро, и девушка сделала им замечание, чем вызвала агрессивную реакцию, рассказали очевидцы. За нее заступился 25-летний Роман Ковалев, после чего на него напали. Молодого человека госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами. Сегодня глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для его награждения медалью «Доблесть и отвага».