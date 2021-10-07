Арестованных за избиение мужчины в московском метро поместили в карцер
Арестованные за избиение молодого человека, который заступился за девушку в Московском метрополитене, помещены в карцер СИЗО № 7 на время карантина, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Константин Ким.
«Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях», — цитирует «РИА Новости» представителя ОНК. По его словам, арестованный Гасан Залибеков рассказал комиссии, что был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условный срок, а Ибрагим Мусалаев заявил, что его дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением.
Ранее МВД возбудило против них дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Однако сегодня Следственный комитет ходатайствовал о передаче дела ему. Следователи квалифицировали действия нападавших как покушение на убийство. Кроме того, в ведомстве отметили, что мужчины оказали сопротивление полицейским при задержании: достали предмет, похожий на нож, и перцовый баллончик.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором трое мужчин избивают ногами молодого человека в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии. Позже выяснилось, что нападавшие являются уроженцами Дагестана. Они шумно себя вели в метро, и девушка сделала им замечание, чем вызвала агрессивную реакцию, рассказали очевидцы. За нее заступился 25-летний Роман Ковалев, после чего на него напали. Молодого человека госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами. Сегодня глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для его награждения медалью «Доблесть и отвага».