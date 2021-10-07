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Власти Дагестана осудили избивших человека в метро соотечественников

Ведомости

Дагестанцы, 4 октября избившие в московском метро молодого человека, заступившегося за девушку, дискредитируют своих соотечественников и позорят собственные семьи, заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи», — сказал он агентству «РИА Новости».

По словам министра, случившееся вызвало однозначное негодование и неприятие среди дагестанцев. Общество республики Муслимов назвал здоровым, где большинство людей не приемлет подобного «низкого, трусливого и бесчестного поведения». В то же время глава ведомства выразил мнение, что неправильно говорить, что преступление совершил человек конкретной национальности. «Любой человек, совершивший противоправное действие, — это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать», — резюмировал министр.

Ранее по теме: Бастрыкин поручил наградить избитого в московском метро мужчину

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором трое мужчин избивают ногами молодого человека в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии. Позже выяснилось, что нападавшие являются уроженцами Дагестана. Они шумно себя вели в метро, и девушка сделала им замечание, чем вызвала агрессивную реакцию кавказцев, рассказали очевидцы. За нее заступился 25-летний Роман Ковалев, после чего на него напали. Молодого человека госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами. Сегодня глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для его награждения медалью «Доблесть и отвага».

Нападавших же задержали. Изначально МВД возбудило против них дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Однако сегодня СК ходатайствовал о передаче дела ему. Следователи квалифицировали действия дагестанцев как покушение на убийство. Кроме того, в ведомстве отметили, что мужчины оказали сопротивление полицейским при задержании: достали предмет, похожий на нож, и перцовый баллончик.

Ранее по теме: СК счел избиение мужчины в метро Москвы покушением на убийство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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