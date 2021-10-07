Пользователи сообщили о сбое в работе «Википедии»
В работе «Википедии» произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи стали сообщать о проблемах в работе «Википедии» в России начиная с 19:00 мск. Подавляющее большинство — 98% — не могут зайти на сайт энциклопедии. Кроме того, 1% пользователей не может авторизоваться, еще 1% сообщает о проблемах с приложением «Википедии». Сбои в работе зафиксированы в крупнейших городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
4 октября в работе социальной сети Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и WhatsApp, произошел глобальный сбой, который продлился около шести часов. Пользователи также жаловались на проблемы с другими приложениями: Twitter, Telegram, TikTok, Facebook Messenger и сервисами Google и Amazon.
В Facebook объяснили сбои неудачными изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, распределяющих трафик между центрами обработки данных, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами».