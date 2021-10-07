Пользователи сообщили о сбое в работе «Википедии»

Пользователи стали сообщать о проблемах в работе «Википедии» в России начиная с 19:00 мск. Подавляющее большинство — 98% — не могут зайти на сайт энциклопедии. Кроме того, 1% пользователей не может авторизоваться, еще 1% сообщает о проблемах с приложением «Википедии». Сбои в работе зафиксированы в крупнейших городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.