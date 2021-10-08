МВД разрабатывает подход к обеспечению въезда и выезда иностранцев в пандемию

«Что касается вакцин. Да, я знаю, что у нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации. Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», — сообщил Лавров (цитата по «РИА Новости»). Россия заинтересована в том, чтобы европейский бизнес чувствовал себя в России комфортно, добавил он.