МВД разрабатывает подход к обеспечению въезда и выезда иностранцев в пандемию
МВД разрабатывает комплексный подход, чтобы обеспечить въезд в Россию и выезд из нее иностранцев в период пандемии, работа займет несколько месяцев, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров во время брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса.
«Что касается вакцин. Да, я знаю, что у нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации. Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», — сообщил Лавров (цитата по «РИА Новости»). Россия заинтересована в том, чтобы европейский бизнес чувствовал себя в России комфортно, добавил он.
В июне прошлого года МВД сообщило, что в России появится информационная платформа для иностранцев, на которой они смогут завести личные кабинеты. С помощью такой платформы мигранты смогут получать госуслуги, взаимодействовать с официальными органами и получать рассылку через мобильное приложение.
В мае стало известно о планах МВД обязать мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в России. В пресс-центре МВД ТАСС объясняли, что документ будет действовать 10 лет, затем его нужно будет заменить. В документе будет храниться информация о его владельце. Список данных, процедуру оформления и выдачи документа уточнят при подготовке законопроекта.