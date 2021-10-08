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Путин сравнил смертность в ДТП с потерями при военных действиях

Ведомости

Власти должны продолжать работу по снижению смертности на дорогах, нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер рассказал о снижении смертности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Нужно продолжать эту работу (по снижению смертности на дорогах. – Ред.) вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — заявил Путин.

Он добавил, что нужно развивать санитарную авиацию и оказывать помощь пострадавшим в первый час после аварии. Также президент поручил помочь регионам строить подземные и надземные пешеходные переходы.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что за последние 10 лет в ДТП погибли более 200 000 человек, а свыше 2 млн получили ранения. В 2020 г. число погибших в авариях с участием такси выросло на треть, добавил глава МВД. Кроме того, за восемь месяцев этого года детская смертность на дорогах увеличилась почти на 13%. В то же время за последние 15 лет число погибших в ДТП снизилось вдвое, добавил он. К 2030 г. необходимо сократить количество смертей от аварий до четырех человек на 100 000 населения, добавил Колокольцев.

Ранее по теме: Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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