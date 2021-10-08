Путин сравнил смертность в ДТП с потерями при военных действиях

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что за последние 10 лет в ДТП погибли более 200 000 человек, а свыше 2 млн получили ранения. В 2020 г. число погибших в авариях с участием такси выросло на треть, добавил глава МВД. Кроме того, за восемь месяцев этого года детская смертность на дорогах увеличилась почти на 13%. В то же время за последние 15 лет число погибших в ДТП снизилось вдвое, добавил он. К 2030 г. необходимо сократить количество смертей от аварий до четырех человек на 100 000 населения, добавил Колокольцев.