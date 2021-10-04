Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в России

С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Из него убрали «площадку»: все упражнения водители будут выполнять на улицах города. Экзамен не будет проводиться по заранее известным маршрутам, чтобы учащиеся не могли их заучить. Все ошибки разделены на несколько групп по количеству штрафных баллов, которые за них даются.