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Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в России

Ведомости

Качество подготовки водителей в автошколах России оставляет желать лучшего, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время заседания коллегии МВД. 

«Качество подготовки молодых водителей оставляет желать лучшего. В 2020 г. лишь каждый четвертый из обучавшихся сдал экзамен с первого раза. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет», — сказал он.

По словам Колокольцева, за последние 10 лет в ДТП погибли более 200 000 человек, а свыше 2 млн получили ранения. Министр отметил, что примерно 75% из них — люди трудоспособного возраста. 

В 2020 г. число погибших в авариях с участием такси выросло на треть, добавил глава МВД. Кроме того, за восемь месяцев этого года детская смертность на дорогах увеличилась почти на 13%. 

«Больше погибло и ранено людей по вине водителей автобусов, а также с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности», — заявил Колокольцев.

В то же время за последние 15 лет число погибших в ДТП снизилось вдвое, добавил он. Министр отметил, что к 2030 г. необходимо сократить количество смертей от аварий до четырех человек на 100 000 населения. 

С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Из него убрали «площадку»: все упражнения водители будут выполнять на улицах города. Экзамен не будет проводиться по заранее известным маршрутам, чтобы учащиеся не могли их заучить. Все ошибки разделены на несколько групп по количеству штрафных баллов, которые за них даются.

Ранее по теме: В МВД назвали самые частые ошибки при сдаче на права по новым правилам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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