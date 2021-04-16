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В МВД назвали самые частые ошибки при сдаче на права по новым правилам

Ведомости

Кандидаты в водители в ходе экзамена на права чаще всего создавали помеху транспортному средству или пешеходу, у которых было преимущество в движении, нарушали требования разметки, не использовали поворотники и неуверенно управляли автомобилем, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

Также сохранились ошибки при парковке. Чаще всего участники экзамена наезжали на границы зон выполнения «параллельной парковки» и «заезда в бокс».

С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Из экзамена убрали «площадку»: все упражнения кандидаты в водители будут выполнять на улицах города. Экзамен не будет проводиться по заранее известным маршрутам, чтобы будущие водители не могли их заучить. Все ошибки разделены на несколько групп по количеству штрафных баллов, которые за них даются.

В апреле 2018 г. в ГИБДД объявили, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. Во время подготовки нового регламента и дискуссий о нем в 2019 г. Госавтоинспекция объявила, что планирует вообще отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена, писал ТАСС. Представители автошкол выступали с критикой отмены практического вождения на площадке. С критикой инициативы выступили также Минтранс и Минобрнауки, писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: В России изменились правила сдачи экзамена на водительские права

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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