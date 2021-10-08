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Минстрой исключил влияние роста цены контрактов на капремонт на взносы россиян

Ведомости

Возможное увеличение на 25% стоимости контрактов на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах не приведет к повышению взносов россиян на те же цели, заявила статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова.

«Эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами», — сказала она.

Представитель ведомства пояснила, что повышение касается строительных контрактов и взаимоотношений региональных фондов с подрядчиками. Оно обусловлено удорожанием строительных материалов. При этом стоимость контракта может быть изменена, если необходимость этого подтвердит специальная экспертиза, отметила замминистра. 

Увеличение цены договора не превысит предельную стоимость капитального ремонта, установленного в каждом субъекте, добавила она. Иванова напомнила, что до этого у местных операторов была возможность повысить стоимость договора на капитальный ремонт до 15% в связи ростом объемов выполнения работ, тогда как сделать это ввиду удорожания стройматериалов они не могли. 

Увеличить цену контракта можно будет за счет экономии, которая образуется во время реализации программ капитального ремонта, пояснила замминистра. Например, таковая может возникнуть при разработке проектной документации или за счет невыполнения других работ вследствие недопуска к ним, отметила она. 

С предложением повысить цены на капремонт Минстрой выступил в июле этого года. В министерстве допускали увеличение стоимости на 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов. 8 октября было опубликовано постановление правительства, которое вводит такую норму с 1 января 2022 г.

Ранее по теме: Правительство утвердило повышение платы за капремонт на 25%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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