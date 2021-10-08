Минстрой исключил влияние роста цены контрактов на капремонт на взносы россиян
Возможное увеличение на 25% стоимости контрактов на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах не приведет к повышению взносов россиян на те же цели, заявила статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова.
«Эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами», — сказала она.
Представитель ведомства пояснила, что повышение касается строительных контрактов и взаимоотношений региональных фондов с подрядчиками. Оно обусловлено удорожанием строительных материалов. При этом стоимость контракта может быть изменена, если необходимость этого подтвердит специальная экспертиза, отметила замминистра.
Увеличение цены договора не превысит предельную стоимость капитального ремонта, установленного в каждом субъекте, добавила она. Иванова напомнила, что до этого у местных операторов была возможность повысить стоимость договора на капитальный ремонт до 15% в связи ростом объемов выполнения работ, тогда как сделать это ввиду удорожания стройматериалов они не могли.
Увеличить цену контракта можно будет за счет экономии, которая образуется во время реализации программ капитального ремонта, пояснила замминистра. Например, таковая может возникнуть при разработке проектной документации или за счет невыполнения других работ вследствие недопуска к ним, отметила она.
С предложением повысить цены на капремонт Минстрой выступил в июле этого года. В министерстве допускали увеличение стоимости на 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов. 8 октября было опубликовано постановление правительства, которое вводит такую норму с 1 января 2022 г.