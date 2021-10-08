Минстрой исключил влияние роста цены контрактов на капремонт на взносы россиян

Увеличение цены договора не превысит предельную стоимость капитального ремонта, установленного в каждом субъекте, добавила она. Иванова напомнила, что до этого у местных операторов была возможность повысить стоимость договора на капитальный ремонт до 15% в связи ростом объемов выполнения работ, тогда как сделать это ввиду удорожания стройматериалов они не могли.