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Правительство утвердило повышение платы за капремонт на 25%

Ведомости

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Как указывается в документе, повышение платы за капремонт происходит из-за подорожания строительных материалов. Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Помимо этого плата не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

«Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора», — говорится в постановлении.

С предложением повысить цены на капремонт выступил Минстрой в июле текущего года. В ведомстве допускали увеличение стоимости на 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных