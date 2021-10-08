В Петербурге допустили ужесточение мер против коронавируса для пожилых

«Хочется надеяться, что такие мероприятия позволят убедить наших пожилых, в том числе, граждан и жителей Санкт-Петербурга в том, что необходимо вакцинироваться. Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми», — сказал Лисовец.