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В Петербурге допустили ужесточение мер против коронавируса для пожилых

Ведомости

Власти Санкт-Петербурга не исключают введение дополнительных ограничений для пожилых граждан из-за распространения коронавируса в случае низких темпов вакцинации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Он отметил, что из проживающих в городе 1,3 млн жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 000 жителей, и выразил надежду на то, что граждан удастся убедить вакцинироваться.

«Хочется надеяться, что такие мероприятия позволят убедить наших пожилых, в том числе, граждан и жителей Санкт-Петербурга в том, что необходимо вакцинироваться. Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми», — сказал Лисовец.

В Петербурге за последние сутки выявили 2501 новый случай заболевания коронавирусом, сообщал оперативный штаб. Общее число заболевших в городе за весь период пандемии составило 639 153 человека, умер 22 321.

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 27 246 случаев заражения коронавирусом – максимум с 31 декабря 2020 г. Этот показатель второй день подряд превышает 27 000. Также 8 октября зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки – 936. С 29 сентября показатель превышает уровень в 800 смертей, три дня подряд – 900. По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры.

Ранее по теме: Еще семь регионов России ввели ограничения из-за роста случаев COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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