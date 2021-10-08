В Петербурге допустили ужесточение мер против коронавируса для пожилых
Власти Санкт-Петербурга не исключают введение дополнительных ограничений для пожилых граждан из-за распространения коронавируса в случае низких темпов вакцинации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.
Он отметил, что из проживающих в городе 1,3 млн жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 000 жителей, и выразил надежду на то, что граждан удастся убедить вакцинироваться.
«Хочется надеяться, что такие мероприятия позволят убедить наших пожилых, в том числе, граждан и жителей Санкт-Петербурга в том, что необходимо вакцинироваться. Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми», — сказал Лисовец.
В Петербурге за последние сутки выявили 2501 новый случай заболевания коронавирусом, сообщал оперативный штаб. Общее число заболевших в городе за весь период пандемии составило 639 153 человека, умер 22 321.
Всего за последние сутки в России зарегистрировано 27 246 случаев заражения коронавирусом – максимум с 31 декабря 2020 г. Этот показатель второй день подряд превышает 27 000. Также 8 октября зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки – 936. С 29 сентября показатель превышает уровень в 800 смертей, три дня подряд – 900. По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры.