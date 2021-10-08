Volkswagen сократит производство машин в России из-за дефицита полупроводников

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре сократились на 22,6%, в то время как за первые три квартала — выросли на 15,1%. Падение продаж в сентябре в организации объяснили общемировым спадом производства автомобилей, энергетическим кризисом в Китае и нехваткой полупроводников по всему миру. В АЕБ добавили, что ситуация в подобном ключе будет развиваться «в ближайшие несколько месяцев».