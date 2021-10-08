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Volkswagen сократит производство машин в России из-за дефицита полупроводников

Ведомости

Компания Volkswagen снизит производство автомобилей в России в ближайшие месяцы из-за дефицита полупроводников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности. В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы», — рассказали в компании.

В  Volkswagen заверили, что как только ситуация с поставками чипов улучшится, автопроизводитель увеличит объемы производства для удовлетворения спроса на свою продукцию.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре сократились на 22,6%, в то время как за первые три квартала — выросли на 15,1%. Падение продаж в сентябре в организации объяснили общемировым спадом производства автомобилей, энергетическим кризисом в Китае и нехваткой полупроводников по всему миру. В АЕБ добавили, что ситуация в подобном ключе будет развиваться «в ближайшие несколько месяцев».

Ранее по теме: Продажи легковых автомобилей в России в сентябре упали на 22%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных