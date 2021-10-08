Volkswagen сократит производство машин в России из-за дефицита полупроводников
Компания Volkswagen снизит производство автомобилей в России в ближайшие месяцы из-за дефицита полупроводников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
«С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности. В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы», — рассказали в компании.
В Volkswagen заверили, что как только ситуация с поставками чипов улучшится, автопроизводитель увеличит объемы производства для удовлетворения спроса на свою продукцию.
Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре сократились на 22,6%, в то время как за первые три квартала — выросли на 15,1%. Падение продаж в сентябре в организации объяснили общемировым спадом производства автомобилей, энергетическим кризисом в Китае и нехваткой полупроводников по всему миру. В АЕБ добавили, что ситуация в подобном ключе будет развиваться «в ближайшие несколько месяцев».