Продажи легковых автомобилей в России в сентябре упали на 22%

Так, продажи лидера российского авторынка, «АвтоВАЗа», рухнули на рекордный 51% (17 189 единиц по сравнению с 35 264 в сентябре 2020 г.). Однако это падение не оказалось самым сильным. Так, продажи Porsche упали на 58%, Lexus — на 55%. Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen, который планировал ввести временные паузы на заводе в Калуге в сентябре, обрушились на 71%. Продажи китайских автомобилей, наоборот, выросли: Chery — на 134%, Haval — на 147%, Geely — на 20%.