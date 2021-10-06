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Продажи легковых автомобилей в России в сентябре упали на 22%

Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре сократились на 22,6%, в то время как за первые три квартала — выросли на 15,1%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«В сентябре 2021 г. продано всего 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует снижение рынка на 22,6%», — цитирует АЕБ председателя своего комитета автопроизводителей Томаса Штэрцеля. По его словам, продолжение такого негативного тренда ожидалось на фоне спада производства, энергетического кризиса в Китае и нехватки полупроводников по всему миру и ситуация в подобном ключе будет развиваться «в ближайшие несколько месяцев».

Так, продажи лидера российского авторынка, «АвтоВАЗа», рухнули на рекордный 51% (17 189 единиц по сравнению с 35 264 в сентябре 2020 г.). Однако это падение не оказалось самым сильным. Так, продажи Porsche упали на 58%, Lexus — на 55%. Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen, который планировал ввести временные паузы на заводе в Калуге в сентябре, обрушились на 71%. Продажи китайских автомобилей, наоборот, выросли: Chery — на 134%, Haval — на 147%, Geely — на 20%.

В то же время в АЕБ отметили, что в первые три квартала этого года, наоборот, наблюдался рост продаж. «По результатам первых трех кварталов все же наблюдается рост на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2020 г.: всего продано 1 260 111 новых легковых и легких коммерческих автомобилей», — добавил Штэрцель.

Ранее АЕБ сообщала, что дефицит полупроводников обрушил продажи автомобилей в России в августе на 17%. В частности, продажи «АвтоВАЗа» рухнули на рекордные с начала года 32% до 19 428 ед. Это произошло из-за простоев производства на фоне дефицита электроники и летних корпоративных отпусков.

Ранее по теме: Дефицит чипов обрушил продажи автомобилей в августе на 17%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных