Продажи легковых автомобилей в России в сентябре упали на 22%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре сократились на 22,6%, в то время как за первые три квартала — выросли на 15,1%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
«В сентябре 2021 г. продано всего 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует снижение рынка на 22,6%», — цитирует АЕБ председателя своего комитета автопроизводителей Томаса Штэрцеля. По его словам, продолжение такого негативного тренда ожидалось на фоне спада производства, энергетического кризиса в Китае и нехватки полупроводников по всему миру и ситуация в подобном ключе будет развиваться «в ближайшие несколько месяцев».
Так, продажи лидера российского авторынка, «АвтоВАЗа», рухнули на рекордный 51% (17 189 единиц по сравнению с 35 264 в сентябре 2020 г.). Однако это падение не оказалось самым сильным. Так, продажи Porsche упали на 58%, Lexus — на 55%. Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen, который планировал ввести временные паузы на заводе в Калуге в сентябре, обрушились на 71%. Продажи китайских автомобилей, наоборот, выросли: Chery — на 134%, Haval — на 147%, Geely — на 20%.
В то же время в АЕБ отметили, что в первые три квартала этого года, наоборот, наблюдался рост продаж. «По результатам первых трех кварталов все же наблюдается рост на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2020 г.: всего продано 1 260 111 новых легковых и легких коммерческих автомобилей», — добавил Штэрцель.
Ранее АЕБ сообщала, что дефицит полупроводников обрушил продажи автомобилей в России в августе на 17%. В частности, продажи «АвтоВАЗа» рухнули на рекордные с начала года 32% до 19 428 ед. Это произошло из-за простоев производства на фоне дефицита электроники и летних корпоративных отпусков.