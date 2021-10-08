Генпрокуратура взяла на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Ранее следователи задержали троих подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, после отравления которым в Оренбургской области погибли люди. По данным СК, задержаны 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасного алкоголя, 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые продали этот алкоголь потерпевшим.