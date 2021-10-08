Генпрокуратура взяла на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье
Генпрокуратура России взяла на контроль расследование уголовных дел по факту отравления жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем, сообщается на сайте ведомства.
«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации поставлено на контроль расследование Следственным комитетом Российской Федерации уголовных дел, возбужденных по факту отравления жителей Оренбургской области», — говорится в сообщении.
По делу установлено 37 потерпевших, из которых 18 скончались, остальным оказывается медицинская помощь, уточняет ведомство.
Ранее следователи задержали троих подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, после отравления которым в Оренбургской области погибли люди. По данным СК, задержаны 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасного алкоголя, 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые продали этот алкоголь потерпевшим.