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Генпрокуратура взяла на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Ведомости

Генпрокуратура России взяла на контроль расследование уголовных дел по факту отравления жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем, сообщается на сайте ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации поставлено на контроль расследование Следственным комитетом Российской Федерации уголовных дел, возбужденных по факту отравления жителей Оренбургской области», — говорится в сообщении.

По делу установлено 37 потерпевших, из которых 18 скончались, остальным оказывается медицинская помощь, уточняет ведомство.

Ранее следователи задержали троих подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, после отравления которым в Оренбургской области погибли люди. По данным СК, задержаны 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасного алкоголя, 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые продали этот алкоголь потерпевшим.

Ранее по теме: В Оренбуржье задержаны подозреваемые по делу об отравлении алкоголем с 17 погибшими

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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