Минюст внес Bellingcat и девять российских журналистов в реестр СМИ-иноагентов
В перечень СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, попали расследовательская организация Bellingcat, компания-владелец издания M News — Mason G.E.S. Anonymous Foundation (США), и ООО «МЕМО» (учредитель «Кавказского узла») и девять журналистов. Информация об этом опубликована Минюстом.
Кроме того, в перечень физлиц, выполняющих функции СМИ-иноагентов, вошли внештатный корреспондент «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Татьяна Вольтская, сотрудник «Север.Реалии» (признано иностранным агентом) Екатерина Клепиковская, директор Центра защиты прав СМИ (признан иностранным агентом) Алина Арапова, корреспондент «Русской службы BBC» Андрей Захаров, журналист издания «Настоящее Время» (признано иноагентом) Роман Перл, международный координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов, журналист The New Times Елена Соловьева, журналист телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Даниил Сотников и сотрудник издания «Проект» (признано нежелательной организацией) Елизавета Сурначева.
Таким образом, сейчас в списке СМИ-иноагентов Минюста 85 пунктов.
Ранее, 29 сентября, Минюст включил проект «ОВД-инфо», а также юридическое лицо издания «Медиазона» — ООО «ЗП», его главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестры иностранных агентов. Также в реестр СМИ-иноагентов попали 20 сотрудников движения «Голос» (признан Минюстом иноагентом).
20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». В текущем году в список иноагентов также попали «Медуза», VTimes и другие, причем последнему пришлось закрыться. 15 июля Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (США) — юрлицо издания «Проект». После этого издание объявило о своем закрытии, а главный редактор и его заместитель Роман Баданин и Михаил Рубин (внесены в реестр СМИ-иноагентов) покинули Россию. Также сайт «Открытых медиа» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, так как надзорное ведомство считает их «информационными ресурсами» Open Russia Civic Movement и Open Russia — организаций, признанных в России нежелательными в 2017 г.