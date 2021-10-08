Минюст внес Bellingcat и девять российских журналистов в реестр СМИ-иноагентов

20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». В текущем году в список иноагентов также попали «Медуза», VTimes и другие, причем последнему пришлось закрыться. 15 июля Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (США) — юрлицо издания «Проект». После этого издание объявило о своем закрытии, а главный редактор и его заместитель Роман Баданин и Михаил Рубин (внесены в реестр СМИ-иноагентов) покинули Россию. Также сайт «Открытых медиа» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, так как надзорное ведомство считает их «информационными ресурсами» Open Russia Civic Movement и Open Russia — организаций, признанных в России нежелательными в 2017 г.