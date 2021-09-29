Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Минюст включил в реестр иноагентов «ОВД-инфо» и «Медиазону»

Ведомости

Минюст включил проект «ОВД-инфо», а также юридическое лицо издания «Медиазона» — ООО «ЗП», его главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестры иностранных агентов. Об этом говорится на сайте Минюста. 

В частности, «ОВД-инфо» был включен в «реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента». Смирнов и Верзилов были включены в реестр СМИ-иноагентов. 

Также в реестр СМИ-иноагентов попали 20 сотрудников движения «Голос» (признан Минюстом иноагентом). Всего в реестр внесли сразу 24 новых строки, теперь в списке СМИ-иноагентов 72 фигуранта. В реестр НКО-иноагентов внесли «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановскую организацию «Центр гендерных исследований». 

С требованием признать «Медиазону» СМИ-иноагентом в июне обращался Фонд защиты национальных ценностей, которого газета «Коммерсантъ» связывала с бизнесменом Евгением Пригожиным. Президент фонда Максим Шугалей также требовал признать иноагентом главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. 

20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». В этом году в список иноагентов также попали «Медуза», VTimes и другие, причем последнему пришлось закрыться. 15 июля Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (США) — юрлицо издания «Проект». После этого издание объявило о своем закрытии, а главный редактор и его заместитель Роман Баданин и Михаил Рубин (внесены в реестр СМИ-иноагентов) покинули Россию. Также сайт «Открытых медиа» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, так как надзорное ведомство считает их «информационными ресурсами» Open Russia Civic Movement и Open Russia — организаций, признанных в России нежелательными в 2017 г. 

Ранее по теме: В Госдуме предложили ввести наказание для иноагентов за вмешательство в выборы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных