Минюст включил в реестр иноагентов «ОВД-инфо» и «Медиазону»
Минюст включил проект «ОВД-инфо», а также юридическое лицо издания «Медиазона» — ООО «ЗП», его главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестры иностранных агентов. Об этом говорится на сайте Минюста.
В частности, «ОВД-инфо» был включен в «реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента». Смирнов и Верзилов были включены в реестр СМИ-иноагентов.
Также в реестр СМИ-иноагентов попали 20 сотрудников движения «Голос» (признан Минюстом иноагентом). Всего в реестр внесли сразу 24 новых строки, теперь в списке СМИ-иноагентов 72 фигуранта. В реестр НКО-иноагентов внесли «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановскую организацию «Центр гендерных исследований».
С требованием признать «Медиазону» СМИ-иноагентом в июне обращался Фонд защиты национальных ценностей, которого газета «Коммерсантъ» связывала с бизнесменом Евгением Пригожиным. Президент фонда Максим Шугалей также требовал признать иноагентом главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова.
20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». В этом году в список иноагентов также попали «Медуза», VTimes и другие, причем последнему пришлось закрыться. 15 июля Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (США) — юрлицо издания «Проект». После этого издание объявило о своем закрытии, а главный редактор и его заместитель Роман Баданин и Михаил Рубин (внесены в реестр СМИ-иноагентов) покинули Россию. Также сайт «Открытых медиа» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, так как надзорное ведомство считает их «информационными ресурсами» Open Russia Civic Movement и Open Russia — организаций, признанных в России нежелательными в 2017 г.