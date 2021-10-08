Суд арестовал бывшего вице-президента ПИК Лефеля
Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-президента группы компаний ПИК и директора по развитию регионов девелопера «Самолет» Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции.
«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 07 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Лефеля задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Обвинение не связано с деятельностью Лефеля в девелопере «Самолет», сообщил «Ведомостям» представитель группы. Лефель устроился в компанию только в 2021 г., а из ПИК был уволен в 2019 г., рассказали в пресс-службе застройщика.
В ГК ПИК «Ведомостям» сообщили, что уголовное дело было возбуждено на основании заявления компании. Службой безопасности были установлены факты злоупотреблений Лефелем в 2017-2018 гг. при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиками на строительство ЖК в Санкт-Петербурге, в том числе мошеннического расходования привлеченных средств дольщиков на «нулевой» стадии строительства.