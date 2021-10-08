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Суд арестовал бывшего вице-президента ПИК Лефеля

Ведомости

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-президента группы компаний ПИК и директора по развитию регионов девелопера «Самолет» Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции.

«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 07 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Лефеля задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Обвинение не связано с деятельностью Лефеля в девелопере «Самолет», сообщил «Ведомостям» представитель группы. Лефель устроился в компанию только в 2021 г., а из ПИК был уволен в 2019 г., рассказали в пресс-службе застройщика. 

В ГК ПИК «Ведомостям» сообщили, что уголовное дело было возбуждено на основании заявления компании. Службой безопасности были установлены факты злоупотреблений Лефелем в 2017-2018 гг. при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиками на строительство ЖК в Санкт-Петербурге, в том числе мошеннического расходования привлеченных средств дольщиков на «нулевой» стадии строительства.

Ранее по теме: Бывшему топ-менеджеру группы ПИК предъявлено обвинение в мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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