Суд арестовал бывшего вице-президента ПИК Лефеля

Ранее сегодня Лефеля задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Обвинение не связано с деятельностью Лефеля в девелопере «Самолет», сообщил «Ведомостям» представитель группы. Лефель устроился в компанию только в 2021 г., а из ПИК был уволен в 2019 г., рассказали в пресс-службе застройщика.