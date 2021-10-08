Бывшему топ-менеджеру группы ПИК предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему топ-менеджеру группы ПИК предъявлено обвинение в мошенничествеКомпания оценила ущерб, нанесенный Александром Лефелем, в 100 млн рублей
Бывшего вице-президента группы ПИК Александра Лефеля и действующего директора по развитию регионов девелопера «Самолет» задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), сообщил «Ведомостям» представитель ПИК.
В Тверском районном суде зарегистрировано дело об избрании меры пресечения бывшему топ-менеджеру в виде ареста, следует из материалов суда.
Обвинение не связано с деятельностью Лефеля в девелопере «Самолет», сообщил «Ведомостям» представитель группы. Лефель устроился в компанию только в 2021 г., а из ПИК был уволен в 2019 г., рассказали в пресс-службе застройщика.
Уголовное дело было возбуждено на основании заявления компании, уточнил ее представитель. Сотрудниками службы безопасности группы ПИК были установлены факты злоупотреблений в период 2017-2018 г.г. при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиками на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. По словам представителя, в ходе проверки деятельности Лефеля были выявлены факты «мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства» на «нулевой» стадии строительства. Общую сумму ущерба компания оценивает в 100 млн руб.
На данный момент Лефелю уже предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ. «По делу назначены многочисленные экспертизы и исследования. Расследование осуществляют следователи СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве. Компания признана потерпевшим и гражданским истцом по делу, и оказывает полное содействие расследованию», — отметил представитель компании.
О том, что Лефель был задержан в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Позже «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда сообщил, что обвинение запрашивает для топ-менеджера два месяца ареста.
На фоне этого акции группы ПИК, торгующиеся на Мосбирже, снижались на 2%. Сейчас котировки отыгрывают падение, цена за бумагу снизилась на 0,4% по отношению к закрытию торгов предыдущего дня — до 1 299,7 руб. за бумагу на 16:24 по мск. Акции «Самолета» подешевели на 0,7% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии — до 4 900 руб. 20 коп. за бумагу по состоянию на 16:25 по мск.
ПИК является крупнейшим в России застройщиком жилья, компания реализует жилищные проекты в Москве, Московской области и регионах России. Компания была основана в 1994 г. Контролирующим акционером компании с долей около 60% является Сергей Гордеев, банку ВТБ принадлежат 23%, еще 18% акций — в свободном обращении. По данным ПИК, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,4 млн кв. м недвижимости.
Как следует из информации на сайте компании, ПИК имеет 7 проектов жилых комплексов в Санкт-Петербурге. Все они расположены за пределами центральной части — это районы ул. Дыбенко, проспекта Ветеранов, Девяткино и Ладожской. В марте «Ведомости» сообщали, что группа ПИК ведет переговоры с Glorax Development Андрея Биржина о покупке у нее части проекта жилого комплекса Ligovsky City, который расположен на Лиговском проспекте недалеко от центра Санкт-Петербурга. Общая продаваемая площадь составит около 200 000 кв. м.