Бывшему топ-менеджеру группы ПИК предъявлено обвинение в мошенничестве

На фоне этого акции группы ПИК, торгующиеся на Мосбирже, снижались на 2%. Сейчас котировки отыгрывают падение, цена за бумагу снизилась на 0,4% по отношению к закрытию торгов предыдущего дня — до 1 299,7 руб. за бумагу на 16:24 по мск. Акции «Самолета» подешевели на 0,7% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии — до 4 900 руб. 20 коп. за бумагу по состоянию на 16:25 по мск.