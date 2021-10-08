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Новым художественным руководителем Театра сатиры назначили Сергея Газарова

Ведомости

Сергей Газаров станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры, следует из публикации на сайте мэра Москвы. Работать на этой должности он начнет 13 октября.

«Сергей Газаров назначен художественным руководителем Театра сатиры», — говорится в сообщении.

Он также продолжит работу в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна в качестве художественного руководителя. Эту должность он занимает с декабря 2020 г.

Сергей Газаров является российским актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом и продюсером. За свою карьеру он сыграл 100 ролей. В период с 1998 по 2001 гг. Газаров являлся главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В 2007 г. стал лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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