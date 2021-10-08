Новым художественным руководителем Театра сатиры назначили Сергея Газарова
Сергей Газаров станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры, следует из публикации на сайте мэра Москвы. Работать на этой должности он начнет 13 октября.
«Сергей Газаров назначен художественным руководителем Театра сатиры», — говорится в сообщении.
Он также продолжит работу в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна в качестве художественного руководителя. Эту должность он занимает с декабря 2020 г.
Сергей Газаров является российским актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом и продюсером. За свою карьеру он сыграл 100 ролей. В период с 1998 по 2001 гг. Газаров являлся главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В 2007 г. стал лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино».