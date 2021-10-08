Новым художественным руководителем Театра сатиры назначили Сергея Газарова

Сергей Газаров является российским актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом и продюсером. За свою карьеру он сыграл 100 ролей. В период с 1998 по 2001 гг. Газаров являлся главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В 2007 г. стал лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино».