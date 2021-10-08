Число жертв отравления алкоголем под Оренбургом увеличилось до 21
В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погиб 21 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«На данный момент от отравления метанолом после употребления суррогатного алкоголя в области скончался 21 человек», — сообщили агентству в правительстве Оренбургской области.
Ранее следователи задержали троих подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области. По данным СК, задержаны 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасного алкоголя, 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые продали этот алкоголь потерпевшим.
Следователи обнаружили склад, откуда поставлялись партии контрафакта. При обыске были изъяты 1279 бутылок алкоголя по 0,5 л. Также в Орске обнаружили пункт производства, разлива и хранения продукции, где изъяли более 3000 пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства и разлива алкоголя в крупных объемах.