Число жертв отравления алкоголем под Оренбургом увеличилось до 21

Следователи обнаружили склад, откуда поставлялись партии контрафакта. При обыске были изъяты 1279 бутылок алкоголя по 0,5 л. Также в Орске обнаружили пункт производства, разлива и хранения продукции, где изъяли более 3000 пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства и разлива алкоголя в крупных объемах.