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Число жертв отравления алкоголем под Оренбургом увеличилось до 21

Ведомости

В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погиб 21 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«На данный момент от отравления метанолом после употребления суррогатного алкоголя в области скончался 21 человек», — сообщили агентству в правительстве Оренбургской области.

Ранее следователи задержали троих подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области. По данным СК, задержаны 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасного алкоголя, 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые продали этот алкоголь потерпевшим.

Следователи обнаружили склад, откуда поставлялись партии контрафакта. При обыске были изъяты 1279 бутылок алкоголя по 0,5 л. Также в Орске обнаружили пункт производства, разлива и хранения продукции, где изъяли более 3000 пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства и разлива алкоголя в крупных объемах.

Ранее по теме: Генпрокуратура взяла на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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