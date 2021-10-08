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Объявлен стартовый состав сборной России в матче против Словакии

Ведомости

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, полузащитник «Динамо» Арсен Закарян и нападающий «Локомотива» Федор Смолов вошли в стартовый состав сборной России по футболу в матче против команды Словакии, следует из публикации в Twitter сборной.

Помимо них в стартовый состав национальной команды вошли: защитники Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Алексей Сутормин («Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»); полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив»), Александр Ерохин и Далер Кузяев, («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»); а также нападающий Федор Смолов («Локомотив»). Капитан команды — Далер Кузяев.

Встреча седьмого тура отборочного турнира Чемпионата мира начнется в 21:45 мск на стадионе «Казань Арена». По итогам шести туров отборочного турнира чемпионата мира российская сборная занимает вторую строчку в таблице группы H, набрав 13 очков. Первое место занимает сборная Хорватии, которая лидирует по разнице мячей.

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Артем Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную на матчи в октябре, потому что не набрал «оптимальную форму» для игры. Дзюба выразил надежду, что к ноябрьским матчам будет в «оптимальной готовности». Футболист подчеркнул, что он не прекращает свое участие в составе сборной и надеется еще не раз выйти в составе российской команды «и забить не один гол».

Ранее по теме: Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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