Против избивших мужчину в метро Москвы возбудили дело о покушении на убийство

7 октября глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Кроме того, медаль «За содействие» вручат женщине, которая первой нажала тревожную кнопку в поезде, когда Ковалева стали избивать. В СК отметили, что она также побежала за нападавшими из вагона и указала на них полицейским, что позволило оперативно задержать преступников. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мужчине, которого избили в московском метрополитене после того, как он заступился за девушку, выплатят 2 млн руб.