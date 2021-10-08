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Против избивших мужчину в метро Москвы возбудили дело о покушении на убийство

Ведомости

Троих избивших мужчину в московском метро обвинили в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителей власти, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Троим фигурантам уголовного дела — Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти)», — цитирует Петренко пресс-служба СКР. До этого власти Дагестана осудили нападение своих уроженцев на мужчину в вагоне московского метро.

На 25-летнего Романа Ковалева напали на станции «Первомайская» в Москве 4 октября. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. На нем было видно, как три человека в вагоне метро избивают ногами мужчину. По словам очевидцев, молодой человек заступился за девушку, чем спровоцировал нападавших. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и ушибами. Нападавшие задержаны.

7 октября глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Кроме того, медаль «За содействие» вручат женщине, которая первой нажала тревожную кнопку в поезде, когда Ковалева стали избивать. В СК отметили, что она также побежала за нападавшими из вагона и указала на них полицейским, что позволило оперативно задержать преступников. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мужчине, которого избили в московском метрополитене после того, как он заступился за девушку, выплатят 2 млн руб.

Ранее по теме: Песков высказался об избивших молодого человека в московском метро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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