Песков высказался об избивших молодого человека в московском метро

«Вы знаете, мы бы не говорили о межнациональной напряженности, речь идет о подонках, о хулиганах, и неважно, какой они национальности. И весьма отрадно, что они быстро были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, и следствие, и так далее», — сказал он. Песков подчеркнул, что «подонки» могут быть разных национальностей. По его мнению, к конкретной нации произошедшее отношения не имеет.