Песков высказался об избивших молодого человека в московском метро
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «подонками» и «хулиганами» дагестанцев, которые 4 октября избили заступившегося за девушку в московском метро молодого человека. При этом представитель Кремля отказался говорить о наличии в стране «межнациональной напряженности».
«Вы знаете, мы бы не говорили о межнациональной напряженности, речь идет о подонках, о хулиганах, и неважно, какой они национальности. И весьма отрадно, что они быстро были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, и следствие, и так далее», — сказал он. Песков подчеркнул, что «подонки» могут быть разных национальностей. По его мнению, к конкретной нации произошедшее отношения не имеет.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором трое мужчин избивают ногами молодого человека в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии. Позже выяснилось, что нападавшие являются уроженцами Дагестана. По словам очевидцев, они шумно себя вели, поэтому стоявшая рядом девушка сделала им замечание, чем вызвала агрессивную реакцию в ответ. За нее заступился 25-летний Роман Ковалев, после чего его и начали избивать. Молодого человека госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами.
Нападавших же задержали. Изначально МВД возбудило против них дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Однако вчера Следственный комитет России (СКР) ходатайствовал о передаче дела ему. Следователи квалифицировали действия дагестанцев как покушение на убийство. Кроме того, в ведомстве отметили, что мужчины оказали сопротивление полицейским при задержании: достали предмет, похожий на нож, и перцовый баллончик.
Власти Дагестана осудили поведение соотечественников. Министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов сказал, что эти люди дискредитируют дагестанскую молодежь и позорят собственные семьи. Глава ведомства подчеркнул, что «преступник не имеет национальности».
7 октября глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Кроме того, медаль «За содействие» вручат женщине, которая первой нажала тревожную кнопку в поезде, когда Ковалева стали избивать. В СК отметили, что она также побежала за нападавшими из вагона и указала на них полицейским, что позволило оперативно задержать преступников.