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Песков высказался об избивших молодого человека в московском метро

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «подонками» и «хулиганами» дагестанцев, которые 4 октября избили заступившегося за девушку в московском метро молодого человека. При этом представитель Кремля отказался говорить о наличии в стране «межнациональной напряженности». 

«Вы знаете, мы бы не говорили о межнациональной напряженности, речь идет о подонках, о хулиганах, и неважно, какой они национальности. И весьма отрадно, что они быстро были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, и следствие, и так далее», — сказал он. Песков подчеркнул, что «подонки» могут быть разных национальностей. По его мнению, к конкретной нации произошедшее отношения не имеет. 

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором трое мужчин избивают ногами молодого человека в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии. Позже выяснилось, что нападавшие являются уроженцами Дагестана. По словам очевидцев, они шумно себя вели, поэтому стоявшая рядом девушка сделала им замечание, чем вызвала агрессивную реакцию в ответ. За нее заступился 25-летний Роман Ковалев, после чего его и начали избивать. Молодого человека госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами. 

Нападавших же задержали. Изначально МВД возбудило против них дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Однако вчера Следственный комитет России (СКР) ходатайствовал о передаче дела ему. Следователи квалифицировали действия дагестанцев как покушение на убийство. Кроме того, в ведомстве отметили, что мужчины оказали сопротивление полицейским при задержании: достали предмет, похожий на нож, и перцовый баллончик.

Власти Дагестана осудили поведение соотечественников. Министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов сказал, что эти люди дискредитируют дагестанскую молодежь и позорят собственные семьи. Глава ведомства подчеркнул, что «преступник не имеет национальности».

7 октября глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Кроме того, медаль «За содействие» вручат женщине, которая первой нажала тревожную кнопку в поезде, когда Ковалева стали избивать. В СК отметили, что она также побежала за нападавшими из вагона и указала на них полицейским, что позволило оперативно задержать преступников. 

Ранее по теме: Власти Дагестана осудили избивших человека в метро соотечественников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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