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Власти Оренбургской области предложили жителям обменять алкоголь на еду

Ведомости

В Оренбургской области власти начали информационную кампанию о вреде употребления алкоголя после массового отравления контрафактом, в результате которого умерли более 30 человек. 

Жители восточных районов Оренбургской области смогут обменять контрафактный алкоголь на продуктовый набор, при обмене нужно будет рассказать, где был куплен контрафакт, говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора. За последнее время в регионе от некачественного алкоголя пострадали 67 человек, 34 – погибли.

Речь идет о продуктовых наборах местной сети продуктовых магазинов «Желен». Их стоимость, как утверждают в правительстве Оренбургской области, «превышает стоимость алкоголя в несколько раз».

В Орске запустили оповещение об опасности алкоголя с помощью автомобилей с громкоговорителями. Полиция и волонтеры обходят дома и дворы с предупреждениями об опасности суррогата. Сообщается, что опасным может быть алкоголь не только в пластиковых бутылках, но и в стеклянных.

По данным Следственного комитета, первые пострадавшие от отравления контрафактным алкоголем скончались в ночь на 7 октября, впоследствии число смертей увеличилось. Полицейские обнаружили в Орске базу с 1218 бутылками суррогатного алкоголя объемом по 0,5 л, а также пункт розлива с оборудованием и пустой тарой. Глава города Василий Козупица сообщил, что пострадавшие покупали алкоголь именно на этой базе.

В образцах изъятого алкоголя нашли метанол. По словам главы регионального минздрава Татьяны Савиновой, у некоторых пациентов концентрация вещества превысила смертельную дозу в пять раз, писал «Интерфакс».

СК завел шесть уголовных дел, в том числе о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции и производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Их объединили в одно производство и передали в центральный аппарат ведомства. Десять подозреваемых задержаны, пятеро из них арестованы, писал ТАСС.

Ранее по теме: В Оренбуржье задержаны подозреваемые по делу об отравлении алкоголем с 17 погибшими

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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