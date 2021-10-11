Власти Оренбургской области предложили жителям обменять алкоголь на еду

СК завел шесть уголовных дел, в том числе о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции и производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Их объединили в одно производство и передали в центральный аппарат ведомства. Десять подозреваемых задержаны, пятеро из них арестованы, писал ТАСС.