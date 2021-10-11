Власти Оренбургской области предложили жителям обменять алкоголь на еду
В Оренбургской области власти начали информационную кампанию о вреде употребления алкоголя после массового отравления контрафактом, в результате которого умерли более 30 человек.
Жители восточных районов Оренбургской области смогут обменять контрафактный алкоголь на продуктовый набор, при обмене нужно будет рассказать, где был куплен контрафакт, говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора. За последнее время в регионе от некачественного алкоголя пострадали 67 человек, 34 – погибли.
Речь идет о продуктовых наборах местной сети продуктовых магазинов «Желен». Их стоимость, как утверждают в правительстве Оренбургской области, «превышает стоимость алкоголя в несколько раз».
В Орске запустили оповещение об опасности алкоголя с помощью автомобилей с громкоговорителями. Полиция и волонтеры обходят дома и дворы с предупреждениями об опасности суррогата. Сообщается, что опасным может быть алкоголь не только в пластиковых бутылках, но и в стеклянных.
По данным Следственного комитета, первые пострадавшие от отравления контрафактным алкоголем скончались в ночь на 7 октября, впоследствии число смертей увеличилось. Полицейские обнаружили в Орске базу с 1218 бутылками суррогатного алкоголя объемом по 0,5 л, а также пункт розлива с оборудованием и пустой тарой. Глава города Василий Козупица сообщил, что пострадавшие покупали алкоголь именно на этой базе.
СК завел шесть уголовных дел, в том числе о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции и производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Их объединили в одно производство и передали в центральный аппарат ведомства. Десять подозреваемых задержаны, пятеро из них арестованы, писал ТАСС.