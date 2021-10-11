В Новосибирске задержали 14 сторонников движения АУЕ

Минюст включил криминальное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един») в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в октябре 2020 г., до этого, в августе, оно было признано Верховным судом экстремистским. АУЕ пропагандирует тюремную и воровскую культуру, в том числе среди несовершеннолетних. Теперь деятельность АУЕ подпадает под статью об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.