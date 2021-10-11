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В Новосибирске задержали 14 сторонников движения АУЕ

Ведомости

Полиция в Новосибирске задержала 14 сторонников движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России) за избиение подростков – поклонников аниме, сообщил замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин.

По данным полиции, всем задержанным от 15 до 20 лет. «Проведены мероприятия по задержанию 14 граждан в возрасте от 15 до 20 лет, приверженцев криминальной субкультуры АУЕ и националистических взглядов», — рассказал Травин (цитата по ТАСС). Полицейские изъяли у задержанных бейсбольные биты, охотничьи ножи и наклейки с нацистской атрибутикой. Трое из задержанных находятся под домашним арестом.

Минюст включил криминальное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един») в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в октябре 2020 г., до этого, в августе, оно было признано Верховным судом экстремистским. АУЕ пропагандирует тюремную и воровскую культуру, в том числе среди несовершеннолетних. Теперь деятельность АУЕ подпадает под статью об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.

В сентябре прошлого года в России был вынесен первый после запрета АУЕ приговор в отношении организатора и участников такого сообщества в Свердловской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных