Минздрав разрешил исследования «КовиВака» на людях старше 60 лет

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Минздрав также разрешил исследования вакцины «Бетувакс». Сейчас люди старше 60 лет могут сделать прививки «Спутником V», «Спутником лайт» и «ЭпиВакКороной».