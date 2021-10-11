Минздрав разрешил исследования «КовиВака» на людях старше 60 лет
Минздрав одобрил проведение испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» на пациентах старше 60 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС). Разрешение было выдано 8 октября, исследование продлится до 1 августа 2022 г.
В клинических испытаниях примут участие 250 человек. Испытания пройдут в НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова в Москве, Пермском государственном медуниверситете им. Вагнера и медико-санитарной части ФМБА №163 в Кольцово Новосибирской области.
В июне разработчик вакцины – центр им. Чумакова – начал третью фазу испытаний «КовиВака» на 30 000 добровольцев.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Минздрав также разрешил исследования вакцины «Бетувакс». Сейчас люди старше 60 лет могут сделать прививки «Спутником V», «Спутником лайт» и «ЭпиВакКороной».