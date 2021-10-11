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Минздрав разрешил исследования «КовиВака» на людях старше 60 лет

Ведомости

Минздрав одобрил проведение испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» на пациентах старше 60 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС). Разрешение было выдано 8 октября, исследование продлится до 1 августа 2022 г.

В клинических испытаниях примут участие 250 человек. Испытания пройдут в НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова в Москве, Пермском государственном медуниверситете им. Вагнера и медико-санитарной части ФМБА №163 в Кольцово Новосибирской области.

В июне разработчик вакцины – центр им. Чумакова – начал третью фазу испытаний «КовиВака» на 30 000 добровольцев.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Минздрав также разрешил исследования вакцины «Бетувакс». Сейчас люди старше 60 лет могут сделать прививки «Спутником V», «Спутником лайт» и «ЭпиВакКороной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных