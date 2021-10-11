Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение рынка труда

Там пояснили, что эти исследователи представили «новое понимание рынка труда» и продемонстрировали, какие выводы о причине и следствии в рамках этой сферы можно сделать на основе «естественных экспериментов». Ученые рассматривали ситуации, когда случайные события или изменения политики по-разному влияли на общество, что напоминает клинические испытания в медицине.