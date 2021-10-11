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Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение рынка труда

Ведомости

Нобелевскую премию по экономике в этом году получили американский ученый Дэвид Кард за «эмпирический вклад в экономику труда» и Джошуа Ангрист с Гвидо Имбенсом из США «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей», сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Там пояснили, что эти исследователи представили «новое понимание рынка труда» и продемонстрировали, какие выводы о причине и следствии в рамках этой сферы можно сделать на основе «естественных экспериментов». Ученые рассматривали ситуации, когда случайные события или изменения политики по-разному влияли на общество, что напоминает клинические испытания в медицине.

Однако сведения, полученные благодаря естественному эксперименту, тяжело интерпретировать, отметили в Нобелевском комитете. Эту проблему решили Ангрист и Имбенс, продемонстрировав, насколько точные выводы о причине и следствии можно сделать подобным образом.

«Исследования Карда основных вопросов для общества и методологический вклад Ангриста и Имбенса показали, что естественные эксперименты являются богатым источником знаний. Их исследования существенно улучшили нашу способность отвечать на ключевые причинно-следственные вопросы, что принесло большую пользу обществу», — заявил председатель комитета по присуждению премий в области экономических наук Питер Фредрикссон. 

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили Пол Милгром и Роберт Уилсон из США. Они изучили, как работают аукционы, и использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые сложно продать традиционным способом. 

Ранее по теме: Нобелевскую премию по экономике присудили за развитие теории аукционов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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