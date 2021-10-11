Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение рынка труда
Нобелевскую премию по экономике в этом году получили американский ученый Дэвид Кард за «эмпирический вклад в экономику труда» и Джошуа Ангрист с Гвидо Имбенсом из США «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей», сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Там пояснили, что эти исследователи представили «новое понимание рынка труда» и продемонстрировали, какие выводы о причине и следствии в рамках этой сферы можно сделать на основе «естественных экспериментов». Ученые рассматривали ситуации, когда случайные события или изменения политики по-разному влияли на общество, что напоминает клинические испытания в медицине.
Однако сведения, полученные благодаря естественному эксперименту, тяжело интерпретировать, отметили в Нобелевском комитете. Эту проблему решили Ангрист и Имбенс, продемонстрировав, насколько точные выводы о причине и следствии можно сделать подобным образом.
«Исследования Карда основных вопросов для общества и методологический вклад Ангриста и Имбенса показали, что естественные эксперименты являются богатым источником знаний. Их исследования существенно улучшили нашу способность отвечать на ключевые причинно-следственные вопросы, что принесло большую пользу обществу», — заявил председатель комитета по присуждению премий в области экономических наук Питер Фредрикссон.
В прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили Пол Милгром и Роберт Уилсон из США. Они изучили, как работают аукционы, и использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые сложно продать традиционным способом.