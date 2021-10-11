В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Власти Татарстана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня управлением Роспотребнадзора по Татарстану.
Вакцинироваться должны граждане старше 60 лет, работники медицинских и образовательных организаций, соцучреждений, транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства. Кроме того, прививку необходимо сделать сотрудникам правоохранительных органов, государственным и муниципальным служащим, а также студентам, которые проходят производственную практику за пределами вузов и сузов.
Обязательной вакцинации также подлежат работники сферы услуг (парикмахерских, сферы торговли, общепита и т. д.), музеев, кино, концертных и выставочных залов, досуговых и развлекательных центров, сферы туризма, гостиниц, служб доставки, детских лагерей, СМИ, аптек и ветеринарных клиник.
Руководители организаций должны в срок до 6 декабря 2021 г. обеспечить вакцинацию сотрудников вторым компонентом. Те, кто не получит первый компонент вакцины, до 9 ноября будут отстранены от работы, предупреждают власти. Также с 7 декабря к работе не будут допускать тех, кто не завершит курс вакцинации.
От обязательной прививки освобождены граждане с документально оформленным противопоказанием к вакцинации. Вакцинировано должно быть не менее 80% сотрудников коллективов с учетом переболевших лиц в последние шесть месяцев. Также минздрав республики примет дополнительные меры по организации вакцинации на дому для лиц старше 60 лет.
Решение о массовой вакцинации было принято на фоне роста случаев заражений коронавирусной инфекцией в Татарстане. На 11 октября в регионе было зафиксировано 27 936 случаев Covid-19 (включая 100 за последние сутки). Ежедневный темп роста заболеваемости с начала сентября увеличился в 2,2 раза, а доля внебольничных пневмоний, вызванных COVID-19, увеличилась на 20%. Ранее сообщалось, что с 11 октября в Татарстане также введут запрет на посещение общественных мест без QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в более чем половине регионов России для некоторых категорий граждан. Москва первой в стране объявила ее в июне этого года. Тогда работодателей ряда сфер обязали привить не менее 60% сотрудников первой дозой (или однокомпонентной вакциной) до 15 июля, завершить курс — до 15 августа. В тот же день к столице присоединилось и Подмосковье.
Ранее в понедельник о введении частичной обязательной вакцинации объявил Приморский край. Вскоре его примеру последовала Еврейская автономная область и Чувашия.