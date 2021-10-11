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В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Ведомости

Власти Татарстана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня управлением Роспотребнадзора по Татарстану.

Вакцинироваться должны граждане старше 60 лет, работники медицинских и образовательных организаций, соцучреждений, транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства. Кроме того, прививку необходимо сделать сотрудникам правоохранительных органов, государственным и муниципальным служащим, а также студентам, которые проходят производственную практику за пределами вузов и сузов.

Обязательной вакцинации также подлежат работники сферы услуг (парикмахерских, сферы торговли, общепита и т. д.), музеев, кино, концертных и выставочных залов, досуговых и развлекательных центров, сферы туризма, гостиниц, служб доставки, детских лагерей, СМИ, аптек и ветеринарных клиник.

Руководители организаций должны в срок до 6 декабря 2021 г. обеспечить вакцинацию сотрудников вторым компонентом. Те, кто не получит первый компонент вакцины, до 9 ноября будут отстранены от работы, предупреждают власти. Также с 7 декабря к работе не будут допускать тех, кто не завершит курс вакцинации.

От обязательной прививки освобождены граждане с документально оформленным противопоказанием к вакцинации. Вакцинировано должно быть не менее 80% сотрудников коллективов с учетом переболевших лиц в последние шесть месяцев. Также минздрав республики примет дополнительные меры по организации вакцинации на дому для лиц старше 60 лет. 

Решение о массовой вакцинации было принято на фоне роста случаев заражений коронавирусной инфекцией в Татарстане. На 11 октября в регионе было зафиксировано 27 936 случаев Covid-19 (включая 100 за последние сутки). Ежедневный темп роста заболеваемости с начала сентября увеличился в 2,2 раза, а доля внебольничных пневмоний, вызванных COVID-19, увеличилась на 20%. Ранее сообщалось, что с 11 октября в Татарстане также введут запрет на посещение общественных мест без QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в более чем половине регионов России для некоторых категорий граждан. Москва первой в стране объявила ее в июне этого года. Тогда работодателей ряда сфер обязали привить не менее 60% сотрудников первой дозой (или однокомпонентной вакциной) до 15 июля, завершить курс — до 15 августа. В тот же день к столице присоединилось и Подмосковье.

Ранее в понедельник о введении частичной обязательной вакцинации объявил Приморский край. Вскоре его примеру последовала Еврейская автономная область и Чувашия.

Ранее по теме: В Татарстане с 11 октября ужесточат ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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