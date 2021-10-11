В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в более чем половине регионов России для некоторых категорий граждан. Москва первой в стране объявила ее в июне этого года. Тогда работодателей ряда сфер обязали привить не менее 60% сотрудников первой дозой (или однокомпонентной вакциной) до 15 июля, завершить курс — до 15 августа. В тот же день к столице присоединилось и Подмосковье.