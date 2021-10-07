В Татарстане с 11 октября ужесточат ограничения из-за коронавируса

В частности, ограничивается заполняемость зрительских мест на спортивных, культурных мероприятиях, в кино и театрах 50% и не более 500 человек. При этом все совершеннолетние будут допускаться на мероприятия и в ТЦ только с QR-кодами. А для невакцинированных лиц старше 65 лет вводится обязательная изоляция.