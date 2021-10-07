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В Татарстане с 11 октября ужесточат ограничения из-за коронавируса

Ведомости

Власти Татарстана с 11 октября вводят дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

В частности, ограничивается заполняемость зрительских мест на спортивных, культурных мероприятиях, в кино и театрах 50% и не более 500 человек. При этом все совершеннолетние будут допускаться на мероприятия и в ТЦ только с QR-кодами. А для невакцинированных лиц старше 65 лет вводится обязательная изоляция.

В документе также прописаны условия для разрешения на 70%-ую заполняемость указанных учреждений. Среди них — все сотрудники и все участвующие в организации и обслуживании мероприятия лица должны быть вакцинированы, за исключением лиц, имеющих медицинский отвод. Вход на мероприятия лиц старше 18 лет допускается только при предъявлении действующих QR-кодов, которые можно получить вакцинированным и переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме того, в регионе вводятся ограничения для гостиниц, в том числе хостелов. Заполняемость номерного фонда должна составлять не более 50%. При этом, если все работники вакцинированы, разрешена полная заполняемость.

Ранее сегодня в Пензенской и Ивановской областях была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. Об обязательной вакцинации от коронавируса также объявляли власти Вологодской области, Удмуртии и Рязанской области. До этого аналогичная норма была введена в большинстве регионов России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 7 октября, за последние сутки в России выявили 27 550 новых случаев коронавируса. Показатель стал рекордным с 31 декабря 2020 г. При этом в течение 24 часов умерли 924 пациента с COVID-19.

Ранее по теме: В России впервые с начала года выявили более 27 000 новых случаев COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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