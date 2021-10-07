В Татарстане с 11 октября ужесточат ограничения из-за коронавируса
Власти Татарстана с 11 октября вводят дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
В частности, ограничивается заполняемость зрительских мест на спортивных, культурных мероприятиях, в кино и театрах 50% и не более 500 человек. При этом все совершеннолетние будут допускаться на мероприятия и в ТЦ только с QR-кодами. А для невакцинированных лиц старше 65 лет вводится обязательная изоляция.
В документе также прописаны условия для разрешения на 70%-ую заполняемость указанных учреждений. Среди них — все сотрудники и все участвующие в организации и обслуживании мероприятия лица должны быть вакцинированы, за исключением лиц, имеющих медицинский отвод. Вход на мероприятия лиц старше 18 лет допускается только при предъявлении действующих QR-кодов, которые можно получить вакцинированным и переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Кроме того, в регионе вводятся ограничения для гостиниц, в том числе хостелов. Заполняемость номерного фонда должна составлять не более 50%. При этом, если все работники вакцинированы, разрешена полная заполняемость.
Ранее сегодня в Пензенской и Ивановской областях была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. Об обязательной вакцинации от коронавируса также объявляли власти Вологодской области, Удмуртии и Рязанской области. До этого аналогичная норма была введена в большинстве регионов России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
По данным оперативного штаба на 7 октября, за последние сутки в России выявили 27 550 новых случаев коронавируса. Показатель стал рекордным с 31 декабря 2020 г. При этом в течение 24 часов умерли 924 пациента с COVID-19.