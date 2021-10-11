Создатель «Спутника V» оценил публикацию о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca

«Таблоиды Великобритании снова распространяют старые фейковые новости об «украденных» технологиях. Вакцина «Спутник V» основана на платформе аденовируса человека, разработанной семь лет назад, и сильно отличается от вакцины AstraZeneca на основе аденовируса шимпанзе. Ложь в СМИ подрывает глобальное партнерство в борьбе с коронавирусом», — отмечается в публикации.