Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Создатель «Спутника V» оценил публикацию о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca

Ведомости

Публикация The Sun о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca и его использовании при создании российского препарата «Спутник V» является фейком, следует из публикации в Twitter-аккаунте «Спутника V».

«Таблоиды Великобритании снова распространяют старые фейковые новости об «украденных» технологиях. Вакцина «Спутник V» основана на платформе аденовируса человека, разработанной семь лет назад, и сильно отличается от вакцины AstraZeneca на основе аденовируса шимпанзе. Ложь в СМИ подрывает глобальное партнерство в борьбе с коронавирусом», — отмечается в публикации.

И «Спутник V», и препарат AstraZeneca являются двухкомпонентными векторными вакцинами, созданными на основе ослабленных аденовирусов. Разработчики «Спутника V» считают, что именно из-за различия в использованных в составе вакцин аденовирусов российский препарат демонстрирует большую эффективность по сравнению с аналогом от AstraZeneca.

10 октября издание The Sun опубликовало статью с утверждением о том, что российские шпионы якобы получили рецепт вакцины у британско-шведской фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca и использовали его для создания вакцины «Спутник V». В материале отмечается, что доказательства этого есть у британских спецслужб.

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения со стороны британского таблоида в «краже» информации о составе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. «Газета The Sun – это очень известная, глубоко ненаучная газета. Наверно так мы и относимся к этим публикациям», — отметил представитель Кремля.

Вакцина «Спутник V» разработки Научно-исследовательского центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г., препарат стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, его эффективность составляет 91,6%. Всего использование российской вакцины одобрили около 70 стран с населением в 4 млрд человек.

Ранее по теме: В Кремле ответили на статью The Sun о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных