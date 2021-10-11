Создатель «Спутника V» оценил публикацию о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca
Публикация The Sun о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca и его использовании при создании российского препарата «Спутник V» является фейком, следует из публикации в Twitter-аккаунте «Спутника V».
«Таблоиды Великобритании снова распространяют старые фейковые новости об «украденных» технологиях. Вакцина «Спутник V» основана на платформе аденовируса человека, разработанной семь лет назад, и сильно отличается от вакцины AstraZeneca на основе аденовируса шимпанзе. Ложь в СМИ подрывает глобальное партнерство в борьбе с коронавирусом», — отмечается в публикации.
И «Спутник V», и препарат AstraZeneca являются двухкомпонентными векторными вакцинами, созданными на основе ослабленных аденовирусов. Разработчики «Спутника V» считают, что именно из-за различия в использованных в составе вакцин аденовирусов российский препарат демонстрирует большую эффективность по сравнению с аналогом от AstraZeneca.
10 октября издание The Sun опубликовало статью с утверждением о том, что российские шпионы якобы получили рецепт вакцины у британско-шведской фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca и использовали его для создания вакцины «Спутник V». В материале отмечается, что доказательства этого есть у британских спецслужб.
11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения со стороны британского таблоида в «краже» информации о составе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. «Газета The Sun – это очень известная, глубоко ненаучная газета. Наверно так мы и относимся к этим публикациям», — отметил представитель Кремля.
Вакцина «Спутник V» разработки Научно-исследовательского центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г., препарат стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, его эффективность составляет 91,6%. Всего использование российской вакцины одобрили около 70 стран с населением в 4 млрд человек.