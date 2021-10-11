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В Ленинградской области введут QR-коды для посещения клубов, кино и театров

Ведомости

Ленинградская область с 15 ноября переводит кинозалы, театры, бассейны и фитнес-клубы на работу по QR-кодам, можно также предъявлять ПЦР-тесты, сообщается на сайте администрации региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

«С 15 ноября 2021 г. посетители областных учреждений досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз, в «красной» и «желтой» зонах должны предоставлять документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа», — говорится в сообщении. 

Помимо этого руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер необходимо с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания коронавирусом в последние полгода. В обратном случае сотрудникам для допуска необходимо будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Аналогичное требование коснется госслужащих, транспортных работников, водителей такси, а также участников массовых мероприятий. 

По данным оперштаба, за последние сутки в Ленинградской области было выявлено 275 случаев заражения коронавирусом, число заболевших за время пандемии составило 71 953 человека, выздоровели 53 952, умерли 2493 человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных