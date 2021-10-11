В Ленинградской области введут QR-коды для посещения клубов, кино и театров
Ленинградская область с 15 ноября переводит кинозалы, театры, бассейны и фитнес-клубы на работу по QR-кодам, можно также предъявлять ПЦР-тесты, сообщается на сайте администрации региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«С 15 ноября 2021 г. посетители областных учреждений досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз, в «красной» и «желтой» зонах должны предоставлять документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа», — говорится в сообщении.
Помимо этого руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер необходимо с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания коронавирусом в последние полгода. В обратном случае сотрудникам для допуска необходимо будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Аналогичное требование коснется госслужащих, транспортных работников, водителей такси, а также участников массовых мероприятий.
По данным оперштаба, за последние сутки в Ленинградской области было выявлено 275 случаев заражения коронавирусом, число заболевших за время пандемии составило 71 953 человека, выздоровели 53 952, умерли 2493 человека.