В Ленинградской области введут QR-коды для посещения клубов, кино и театров

Помимо этого руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер необходимо с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания коронавирусом в последние полгода. В обратном случае сотрудникам для допуска необходимо будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Аналогичное требование коснется госслужащих, транспортных работников, водителей такси, а также участников массовых мероприятий.