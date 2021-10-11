В Эстонии призвали решить проблему неравенства русскоязычных детей в детсадах
Русскоязычные дети в Эстонии сталкиваются с неравенством уже на уровне детских садов, заявил вступивший в должность новый президент Эстонии Алар Карис, призвав устранить эту проблему, передает ТАСС.
«Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах. Это первое место, которое может повлиять на будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность, что они являются равной частью общества. А ведь устранить это узкое место достаточно легко»», — сказал Карис, выступая в парламенте после вступления в должность президента. Он объяснил, что в русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка, при этом родители могут покупать и дополнительные уроки, но они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия.
Ранее экс-министр образования и науки Эстонии Майлис Репс заявляла, что все детские сады страны в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Для этого она предложила создать в детских учреждениях дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе. Планировалось, что в результате все дети в русскоязычных группах должны будут владеть эстонским языком на уровне не хуже базового по окончании детского сада, отмечала министр.
В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы. Число русскоязычных школ сокращается. В них обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе «60/40», в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.