В Эстонии призвали решить проблему неравенства русскоязычных детей в детсадах

«Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах. Это первое место, которое может повлиять на будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность, что они являются равной частью общества. А ведь устранить это узкое место достаточно легко»», — сказал Карис, выступая в парламенте после вступления в должность президента. Он объяснил, что в русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка, при этом родители могут покупать и дополнительные уроки, но они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия.