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В Эстонии призвали решить проблему неравенства русскоязычных детей в детсадах

Ведомости

Русскоязычные дети в Эстонии сталкиваются с неравенством уже на уровне детских садов, заявил вступивший в должность новый президент Эстонии Алар Карис, призвав устранить эту проблему, передает ТАСС.

«Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах. Это первое место, которое может повлиять на будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность, что они являются равной частью общества. А ведь устранить это узкое место достаточно легко»», — сказал Карис, выступая в парламенте после вступления в должность президента. Он объяснил, что в русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка, при этом родители могут покупать и дополнительные уроки, но они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия.

Ранее экс-министр образования и науки Эстонии Майлис Репс заявляла, что все детские сады страны в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Для этого она предложила создать в детских учреждениях дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе. Планировалось, что в результате все дети в русскоязычных группах должны будут владеть эстонским языком на уровне не хуже базового по окончании детского сада, отмечала министр.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы. Число русскоязычных школ сокращается. В них обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе «60/40», в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

Ранее по теме: Новый президент Эстонии Алар Карис шел на выборы без программы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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