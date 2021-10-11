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Умерла актриса из «Служебного романа» Людмила Купина

Ведомости

Актриса Людмила Купина, сыгравшая главную роль в фильме «Служебный роман», умерла в возрасте 76 лет, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сестру актрисы Татьяну Сидоренко.

«Последние годы она жила на две страны — в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова. Часто приезжала ко мне», — рассказала изданию сестра Купиной. По ее словам, смерть актрисы была неожиданной и скоропостижной.

Купина почувствовала себя плохо в сентябре, ее госпитализировали с коронавирусом. Позднее состояние здоровья начало резко ухудшаться. Через неделю она была переведена в реанимацию. Поражение легких сначала было 20%, затем 76%, уточнила сестра актрисы. О ее смерти ей сообщили 9 октября.

Купина родилась 9 февраля 1944 г. Она окончила Московское высшее театральное училище имени Б. Щукина в 1969-м г. Купина выступала на сцене Московского театра киноактера. Она также известна ролями в фильмах: «Служебный роман», «Вечный зов», «Я тебя никогда не забуду», «Трембита», «Обрыв».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных