Умерла актриса из «Служебного романа» Людмила Купина
Актриса Людмила Купина, сыгравшая главную роль в фильме «Служебный роман», умерла в возрасте 76 лет, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сестру актрисы Татьяну Сидоренко.
«Последние годы она жила на две страны — в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова. Часто приезжала ко мне», — рассказала изданию сестра Купиной. По ее словам, смерть актрисы была неожиданной и скоропостижной.
Купина почувствовала себя плохо в сентябре, ее госпитализировали с коронавирусом. Позднее состояние здоровья начало резко ухудшаться. Через неделю она была переведена в реанимацию. Поражение легких сначала было 20%, затем 76%, уточнила сестра актрисы. О ее смерти ей сообщили 9 октября.
Купина родилась 9 февраля 1944 г. Она окончила Московское высшее театральное училище имени Б. Щукина в 1969-м г. Купина выступала на сцене Московского театра киноактера. Она также известна ролями в фильмах: «Служебный роман», «Вечный зов», «Я тебя никогда не забуду», «Трембита», «Обрыв».