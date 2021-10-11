Умерла актриса из «Служебного романа» Людмила Купина

Купина почувствовала себя плохо в сентябре, ее госпитализировали с коронавирусом. Позднее состояние здоровья начало резко ухудшаться. Через неделю она была переведена в реанимацию. Поражение легких сначала было 20%, затем 76%, уточнила сестра актрисы. О ее смерти ей сообщили 9 октября.