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Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» актер Борис Аржанов

Ведомости

Народный артист России Борис Аржанов умер в Рязани в возрасте 79 лет, следует из сообщения, опубликованного на сайте Рязанского театра драмы.

«29 сентября 2021 г. ушел из жизни народный артист России Борис Аржанов», — говорится в сообщении. Причина его смерти не уточняется.

Аржанов родился 14 июня 1942 г. в городе Горьком. Он работал в Рязанском театре драмы с 1974 г. Среди его ролей: Сенька Пуля в спектакле «Характеры» В. Шукшина, царь Фёдор в спектакле «Царь Фёдор Иоаннович» А. Толстого, Потапов в спектакле «Протокол одного заседания» А. Гельмана, Расплюев в спектакле «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина, Павел в спектакле «Пелагея и Алька» Ф. Абрамова, Фигаро в спектакле «Проделки Фигаро» П. Бомарше, Вукола Чугунов в спектакле «Волки и овцы» А. Островского и др. Аржанов также сыграл роли в сериалах «Дальнобойщики» и «Судьбы загадочное завтра».

В 1987 г. ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1995 г. — народного артиста РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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