Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» актер Борис Аржанов

Аржанов родился 14 июня 1942 г. в городе Горьком. Он работал в Рязанском театре драмы с 1974 г. Среди его ролей: Сенька Пуля в спектакле «Характеры» В. Шукшина, царь Фёдор в спектакле «Царь Фёдор Иоаннович» А. Толстого, Потапов в спектакле «Протокол одного заседания» А. Гельмана, Расплюев в спектакле «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина, Павел в спектакле «Пелагея и Алька» Ф. Абрамова, Фигаро в спектакле «Проделки Фигаро» П. Бомарше, Вукола Чугунов в спектакле «Волки и овцы» А. Островского и др. Аржанов также сыграл роли в сериалах «Дальнобойщики» и «Судьбы загадочное завтра».