Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков

Анатолий Рудаков родился 24 июля 1950 г. в деревне Великое Ситно Витебской области Белоруссии. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и стал актером киностудии «Ленфильм». Начал сниматься в кино во время учебы в институте. Известен ролями в таких фильмах, как «Шерлок Холмс», «В поисках капитана Гранта» и «Окно в Париж».