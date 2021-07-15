Умер заразившийся коронавирусом музыкант Петр Мамонов
На 71-м году жизни умер артист, музыкант и основатель рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов. Об этом сообщила «Интерфаксу» жена музыканта, Ольга.
Мамонов с 27 июня находился в реанимации в больнице в Коммунарке с коронавирусом. По словам его жены, у музыканта было поражено 87% легких, врачи не фиксировали негативной динамики. Ранее медики даже заявили об улучшении его состояния. Последние дни он провел в коме.
Петр Мамонов – рок-музыкант, поэт и актер. В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му». С 2015 г. выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильмы «Остров», «Пыль» и «Шапито-шоу», «Такси-блюз». В 2019 г. музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.