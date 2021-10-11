Объявлен состав сборной России по футболу на матч со Словенией
В стартовый состав сборной России по футболу в матче против команды Словении вошли Матвей Сафонов, Александр Ерохин и Алексей Миранчук. Имена футболистов, которые выйдут на поле в понедельник, были объявлены на странице сборной в Twitter.
Полный список игроков стартового состава: защитники Федор Кудряшов («Антальяспор»), Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Алексей Сутормин («Зенит»); полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив»), Далер Кузяев, («Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»); нападающие Федор Смолов («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак») и Алексей Миранчук («Аталанта»). Капитанскую повязку возьмет Сутормин (в прошлом матче ее носил Кузяев).
Матч против сборной Словакии в рамках восьмого тура отборочного раунда ЧМ-2022 состоится 11 октября в Мариборе (начало в 21:45 мск).
Сборная России занимает второе место в группе H, набрав в семи матчах 16 очков — столько же, сколько и у хорватов, которые находятся выше по дополнительным показателям. Словения с 10 очками находится на третьем месте.
В предыдущем матче Россия одержала победу над командой Словакии. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил в свои ворота словацкий защитник Милан Шкриньяр на 24-й минуте.