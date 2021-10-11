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Объявлен состав сборной России по футболу на матч со Словенией

Ведомости

В стартовый состав сборной России по футболу в матче против команды Словении вошли Матвей Сафонов, Александр Ерохин и Алексей Миранчук. Имена футболистов, которые выйдут на поле в понедельник, были объявлены на странице сборной в Twitter.

Полный список игроков стартового состава: защитники Федор Кудряшов («Антальяспор»), Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Алексей Сутормин («Зенит»); полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив»), Далер Кузяев, («Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»); нападающие Федор Смолов («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак») и Алексей Миранчук («Аталанта»). Капитанскую повязку возьмет Сутормин (в прошлом матче ее носил Кузяев).

Матч против сборной Словакии в рамках восьмого тура отборочного раунда ЧМ-2022 состоится 11 октября в Мариборе (начало в 21:45 мск).

Сборная России занимает второе место в группе H, набрав в семи матчах 16 очков — столько же, сколько и у хорватов, которые находятся выше по дополнительным показателям. Словения с 10 очками находится на третьем месте.

В предыдущем матче Россия одержала победу над командой Словакии. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил в свои ворота словацкий защитник Милан Шкриньяр на 24-й минуте.

Ранее по теме: Сборная России по футболу обыграла команду Словакии благодаря автоголу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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