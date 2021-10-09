Сборная России по футболу обыграла команду Словакии благодаря автоголу
Российские футболисты обыграли команду Словакии со счетом 1:0. Встреча прошла вечером в пятницу на стадионе «Ак Барс арена» в Казани в рамках отборочного этапа чемпионата мира, который пройдет в 2022 г. в Катаре.
Гол в собственные ворота на 24-й минуте после прострела Арсена Захаряна забил игрок сборной Словакии Милан Шкриньяр. По итогам туров отборочного турнира в группе H c 16 очками лидируют Хорватия и Россия, третью строчку занимает Словения (10 очков), затем идут Словакия (9), Мальта (4) и Кипр (4).
В понедельник, 11 октября, сборная России в выездном матче сыграет с командой Словении.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подчеркнул, что в прошедшем матче был важен положительный результат, которого добилась сборная: «Игра была непростой, по качеству игры есть вопросы. Вы знаете, что есть кадровые проблемы, важно было победить, что мы и сделали. Вижу прогресс у Карпина. Сегодня мы видели, как он оперативно реагирует на игровые ситуации, вносит коррективы, это не может не радовать», — цитирует Дюкова ТАСС.
Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Артем Дзюба отказался от приглашения главного тренера Валерия Карпина в сборную на матчи в октябре, потому что не набрал «оптимальную форму» для игры. Дзюба выразил надежду, что к ноябрьским матчам будет в «оптимальной готовности». Футболист подчеркнул, что он не прекращает свое участие в составе сборной и надеется еще не раз выйти в составе российской команды «и забить не один гол».