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Сборная России по футболу обыграла команду Словакии благодаря автоголу

Ведомости

Российские футболисты обыграли команду Словакии со счетом 1:0. Встреча прошла вечером в пятницу на стадионе «Ак Барс арена» в Казани в рамках отборочного этапа чемпионата мира, который пройдет в 2022 г. в Катаре.

Гол в собственные ворота на 24-й минуте после прострела Арсена Захаряна забил игрок сборной Словакии Милан Шкриньяр. По итогам туров отборочного турнира в группе H c 16 очками лидируют Хорватия и Россия, третью строчку занимает Словения (10 очков), затем идут Словакия (9), Мальта (4) и Кипр (4).

В понедельник, 11 октября, сборная России в выездном матче сыграет с командой Словении. 

Ранее по теме: Объявлен состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧМ-2022

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подчеркнул, что в прошедшем матче был важен положительный результат, которого добилась сборная: «Игра была непростой, по качеству игры есть вопросы. Вы знаете, что есть кадровые проблемы, важно было победить, что мы и сделали. Вижу прогресс у Карпина. Сегодня мы видели, как он оперативно реагирует на игровые ситуации, вносит коррективы, это не может не радовать», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Артем Дзюба отказался от приглашения главного тренера Валерия Карпина в сборную на матчи в октябре, потому что не набрал «оптимальную форму» для игры. Дзюба выразил надежду, что к ноябрьским матчам будет в «оптимальной готовности». Футболист подчеркнул, что он не прекращает свое участие в составе сборной и надеется еще не раз выйти в составе российской команды «и забить не один гол».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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