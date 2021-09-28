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Объявлен состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧМ-2022

Ведомости

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 г. против Словакии и Словении, говорится на сайте Российского футбольного союза. Матч со Словакией пройдет 8 октября в Казани, со Словенией – 11 октября в Мариборе.

Вратарями сборной на матчах будут Маринато Гильерме («Локомотив», Москва), Юрий Дюпин («Рубин», Казань), Андрей Лунев («Байер 04», Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

В качестве защитников в матчах выступят Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Среди полузащитников названы Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив», Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое — «Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»).

Нападающими в играх со Словакией и Словенией выступят Федор Смолов («Локомотив», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

Главный тренер сборной Валерий Карпин отметил, что штаб выбрал 22 игроков, потому что это оптимальное количество с точки зрения тренировочного процесса. Также учитывался регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболистов. Карпин добавил, что до начала сбора состоятся матчи национальных чемпионатов и еврокубков, поэтому список может измениться.

Ранее Матч ТВ сообщил, что Артем Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную на матчи в октябре, потому что не набрал «оптимальную форму» для игры. Дзюба выразил надежду, что к ноябрьским матчам будет в «оптимальной готовности». Футболист подчеркнул, что он не прекращает свое участие в составе сборной и надеется еще не раз выйти в составе российской команды «и забить не один гол».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных