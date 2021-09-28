Объявлен состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧМ-2022

Ранее Матч ТВ сообщил, что Артем Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную на матчи в октябре, потому что не набрал «оптимальную форму» для игры. Дзюба выразил надежду, что к ноябрьским матчам будет в «оптимальной готовности». Футболист подчеркнул, что он не прекращает свое участие в составе сборной и надеется еще не раз выйти в составе российской команды «и забить не один гол».