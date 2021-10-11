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В Севастополе ужесточили меры против распространения коронавируса

Ведомости

Совершеннолетние жители и гости Севастополя смогут попасть в кафе, спортзалы, объекты культуры и на экскурсии только при наличии справки о вакцинации от коронавируса, документа с подтверждением высокого титра антител или со справкой об отрицательном результате ПЦР-тестирования на инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Ограничения вступят в силу 15 октября.

«Обеспечить доступ <…> совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации (то есть фактически QR-кода, который на "Госуслугах" можно распечатать), справки об отрицательных результатах ПЦР-теста (срок действия — семь дней) или справки на наличие антител», — сказал он.

По его словам, ограничения вводятся на посещение заведений общественного питания, салонов красоты, парикмахерских и спа-салонов, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров и других объектов спорта. Аналогичные ограничения распространяются на организации досуга граждан, в том числе на кинотеатры, театры и музеи.

Помимо этого власти Севастополя ужесточили требования по доле привитых сотрудников для организаций, работающих с людьми.

«Либо 80% вакцинированы [от общего числа сотрудников предприятия], либо, если не вакцинированы, но работодатель считает необходимым для них находиться на рабочем месте, обеспечить тестирование раз в семь дней <...> за счет работодателя или за счет работника — решение принимает руководитель предприятия, <…> либо дистанционная работа», — отметил губернатор.

Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 32 929 человек. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Севастополе умерли 1163 человека.  За последние сутки выявили 247 случаев коронавируса, 74 человека выздоровели, четверо умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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