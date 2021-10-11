В Севастополе ужесточили меры против распространения коронавируса

Совершеннолетние жители и гости Севастополя смогут попасть в кафе, спортзалы, объекты культуры и на экскурсии только при наличии справки о вакцинации от коронавируса, документа с подтверждением высокого титра антител или со справкой об отрицательном результате ПЦР-тестирования на инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Ограничения вступят в силу 15 октября.