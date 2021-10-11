В Севастополе ужесточили меры против распространения коронавируса
Совершеннолетние жители и гости Севастополя смогут попасть в кафе, спортзалы, объекты культуры и на экскурсии только при наличии справки о вакцинации от коронавируса, документа с подтверждением высокого титра антител или со справкой об отрицательном результате ПЦР-тестирования на инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Ограничения вступят в силу 15 октября.
«Обеспечить доступ <…> совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации (то есть фактически QR-кода, который на "Госуслугах" можно распечатать), справки об отрицательных результатах ПЦР-теста (срок действия — семь дней) или справки на наличие антител», — сказал он.
По его словам, ограничения вводятся на посещение заведений общественного питания, салонов красоты, парикмахерских и спа-салонов, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров и других объектов спорта. Аналогичные ограничения распространяются на организации досуга граждан, в том числе на кинотеатры, театры и музеи.
Помимо этого власти Севастополя ужесточили требования по доле привитых сотрудников для организаций, работающих с людьми.
«Либо 80% вакцинированы [от общего числа сотрудников предприятия], либо, если не вакцинированы, но работодатель считает необходимым для них находиться на рабочем месте, обеспечить тестирование раз в семь дней <...> за счет работодателя или за счет работника — решение принимает руководитель предприятия, <…> либо дистанционная работа», — отметил губернатор.
Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 32 929 человек. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Севастополе умерли 1163 человека. За последние сутки выявили 247 случаев коронавируса, 74 человека выздоровели, четверо умерли.