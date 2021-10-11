В России хотят запретить аренду электронных сигарет несовершеннолетними

Голикова также поручила Минцифры совместно с Роскомнадзором и Минздравом до 1 апреля 2022 г. проработать вопрос ограничения доступа к сайтам, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотиносодержащей продукции и электронных сигарет, а также аренду таких устройств несовершеннолетними. В сентября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово заняться мониторингом сайтов по продаже устройств для никотиносодержащей продукции, если оно будет наделено такими полномочиями.