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В России хотят запретить аренду электронных сигарет несовершеннолетними

Ведомости

Минздраву поручено ввести запрет на сдачу электронных сигарет в аренду несовершеннолетним. Такое распоряжение дала вице-премьер Татьяна Голикова, следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Совместно с Минздравом России… проработать вопрос о целесообразности расширения полномочий образовательных учреждений при выявлении фактов употребления никотиносодержащей продукции несовершеннолетними», — говорится в документе.

Голикова также поручила Минцифры совместно с Роскомнадзором и Минздравом до 1 апреля 2022 г. проработать вопрос ограничения доступа к сайтам, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотиносодержащей продукции и электронных сигарет, а также аренду таких устройств несовершеннолетними. В сентября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово заняться мониторингом сайтов по продаже устройств для никотиносодержащей продукции, если оно будет наделено такими полномочиями.

По российскому законодательству продажа никотиносодержащей продукции запрещена лицам моложе 18 лет. Положения об аренде такой продукции и устройств законодательно не закреплены.

Кроме того, Минздрав должен будет проработать вопрос о проверке школьников на курение при проведении профилактических медосмотров. Для этого детей предлагается проверять на смокелайзере — приборе, который фиксирует угарный газ в выдыхаемом воздухе.

Еще одно предложение касается запрета на выкладку никотиносодержащей продукции на прилавках торговых точек, расположенных в пределах менее 100 м от образовательных учреждений. Соответствующие поручения должны быть выполнены до декабря этого года.

Ранее по теме: Российские власти проконтролируют качество электронных сигарет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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