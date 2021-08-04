Российские власти проконтролируют качество электронных сигарет

Минпромторг может внести в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации или декларации, никотиносодержащую продукцию (вейпы, системы нагревания табака, одноразовые электронные сигареты и др.). Соответствующие изменения разрабатываются в постановление правительства № 982 от 1 декабря 2009 г., рассказал «Ведомостям» источник, участвующий в написании поправок. Представитель Минсельхоза эту информацию подтвердил, рассказав, что министерство направило в Минпромторг соответствующее предложение в июне этого года. Представитель Минпромторга комментарии не предоставил.