В Подмосковье ужесточили требования по вакцинации работников сферы услуг
Минимум 80% сотрудников торговли, общественного питания, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов в Подмосковье должны к 10 декабря пройти полный курс вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
«Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие», — сказано в заявлении Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Такое постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова. Руководители предприятий должны организовать прохождение сотрудниками первого этапа вакцинации до 10 ноября.
Обязательная вакцинация от коронавируса была введена в Подмосковье 16 июня. Из постановления Микаиловой следовало, что до 15 августа необходимо привить минимум 60% сотрудников сферы услуг, торговли, общепита, почты, финансовых организаций, культуры и развлечений.
Московская область занимает третье место среди регионов России по количеству выявленных за время пандемии случаев коронавируса — более 467 000. За сутки 11 октября инфекция подтвердилась у 2184 граждан, что стало рекордом с 20 июля. Умерли от COVID-19 8296 жителей Подмосковья.