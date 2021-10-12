В Подмосковье ужесточили требования по вакцинации работников сферы услуг

Московская область занимает третье место среди регионов России по количеству выявленных за время пандемии случаев коронавируса — более 467 000. За сутки 11 октября инфекция подтвердилась у 2184 граждан, что стало рекордом с 20 июля. Умерли от COVID-19 8296 жителей Подмосковья.