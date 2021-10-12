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В Подмосковье ужесточили требования по вакцинации работников сферы услуг

Ведомости

Минимум 80% сотрудников торговли, общественного питания, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов в Подмосковье должны к 10 декабря пройти полный курс вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

«Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие», — сказано в заявлении Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Такое постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова. Руководители предприятий должны организовать прохождение сотрудниками первого этапа вакцинации до 10 ноября.

Обязательная вакцинация от коронавируса была введена в Подмосковье 16 июня. Из постановления Микаиловой следовало, что до 15 августа необходимо привить минимум 60% сотрудников сферы услуг, торговли, общепита, почты, финансовых организаций, культуры и развлечений.

Московская область занимает третье место среди регионов России по количеству выявленных за время пандемии случаев коронавируса — более 467 000. За сутки 11 октября инфекция подтвердилась у 2184 граждан, что стало рекордом с 20 июля. Умерли от COVID-19 8296 жителей Подмосковья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных