В Новосибирской области введут обязательную вакцинацию и QR-коды

Также с 25 октября в области будет внедрена система QR-кодов: массовые мероприятия (от 500 человек) можно будет посетить только при наличии действующего QR-кода либо сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации, либо справки о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Под ограничение попали театры, кинотеатры, концерты, фестивали, официальные и спортивные мероприятия, а также фитнес-центры, аквапарки, аттракционы и детские развлекательные центры.