В Новосибирской области введут обязательную вакцинацию и QR-коды
В Новосибирской области будет введена обязательная вакцинация для отдельных категорий населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Также с 25 октября в области будет внедрена система QR-кодов: массовые мероприятия (от 500 человек) можно будет посетить только при наличии действующего QR-кода либо сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации, либо справки о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Под ограничение попали театры, кинотеатры, концерты, фестивали, официальные и спортивные мероприятия, а также фитнес-центры, аквапарки, аттракционы и детские развлекательные центры.
Запрет не распространяется на граждан, у которых есть отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня, а также на подростков младше 18 лет и лиц, имеющих справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации.
Новые меры вводятся на фоне ухудшающейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе: накануне глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в регионе выросла на 5,6% (общее число выявленных случаев инфекции в регионе составило 1256). «Прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией неблагоприятный, имеются все тенденции к увеличению количества заболевших», — добавил он.
Кроме того, в областном минздраве ранее отмечали недостаточный охват вакцинацией работников транспорта, ЖКХ, энергетики, торговли, общепита и служащих финансовых учреждений, связанных с непосредственным общением с людьми.
11 октября Приморский край, Еврейская автономная область, Новгородская область, Татарстан, Чувашия и Мордовия ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в числе которых врачи, учителя, работники соцзащиты и транспорта.