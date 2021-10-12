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В Новосибирской области введут обязательную вакцинацию и QR-коды

Ведомости

В Новосибирской области будет введена обязательная вакцинация для отдельных категорий населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также с 25 октября в области будет внедрена система QR-кодов: массовые мероприятия (от 500 человек) можно будет посетить только при наличии действующего QR-кода либо сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации, либо справки о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Под ограничение попали театры, кинотеатры, концерты, фестивали, официальные и спортивные мероприятия, а также фитнес-центры, аквапарки, аттракционы и детские развлекательные центры.

Запрет не распространяется на граждан, у которых есть отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня, а также на подростков младше 18 лет и лиц, имеющих справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Новые меры вводятся на фоне ухудшающейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе: накануне глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в регионе выросла на 5,6% (общее число выявленных случаев инфекции в регионе составило 1256). «Прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией неблагоприятный, имеются все тенденции к увеличению количества заболевших», — добавил он.

Кроме того, в областном минздраве ранее отмечали недостаточный охват вакцинацией работников транспорта, ЖКХ, энергетики, торговли, общепита и служащих финансовых учреждений, связанных с непосредственным общением с людьми.

11 октября Приморский край, Еврейская автономная область, Новгородская область, Татарстан, Чувашия и Мордовия ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в числе которых врачи, учителя, работники соцзащиты и транспорта. 

Ранее по теме: Закон о вакцинации от ковида не вносят в повестку Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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