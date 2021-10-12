Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки граждан
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки граждан на фоне повышенной инфляции. Об этом он сказал в ходе встречи с депутатами Госдумы нового созыва.
«Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано», — сказал Путин.
Такие предложения будут рассмотрены на совещании в ближайшее время, отметил глава государства.
24 августа Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая работающих, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца. Президент пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории людей ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией.
Помимо этого, Путин в текущем году предложил несколько новых мер поддержки семей с детьми, в числе которых пособие нуждающимся беременным женщинам, пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, либо воспитывающегося единственным родителем, либо в случае права семьи с низкими доходами на алименты по решению суда. В марте Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% прожиточного минимума. 28 сентября глава государства не исключил дополнительных мер поддержки семей с детьми.