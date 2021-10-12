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Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки граждан

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки граждан на фоне повышенной инфляции. Об этом он сказал в ходе встречи с депутатами Госдумы нового созыва.

«Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано», — сказал Путин.

Такие предложения будут рассмотрены на совещании в ближайшее время, отметил глава государства.

24 августа Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая работающих, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца. Президент пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории людей ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией.

Помимо этого, Путин в текущем году предложил несколько новых мер поддержки семей с детьми, в числе которых пособие нуждающимся беременным женщинам, пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, либо воспитывающегося единственным родителем, либо в случае права семьи с низкими доходами на алименты по решению суда. В марте Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% прожиточного минимума. 28 сентября глава государства не исключил дополнительных мер поддержки семей с детьми.

Ранее по теме: Путин не исключил дополнительных мер поддержки семей с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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