Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки граждан

Помимо этого, Путин в текущем году предложил несколько новых мер поддержки семей с детьми, в числе которых пособие нуждающимся беременным женщинам, пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, либо воспитывающегося единственным родителем, либо в случае права семьи с низкими доходами на алименты по решению суда. В марте Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% прожиточного минимума. 28 сентября глава государства не исключил дополнительных мер поддержки семей с детьми.