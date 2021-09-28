Путин не исключил дополнительных мер поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин не исключил введения очередных мер поддержки российских граждан, в первую очередь семей с детьми. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.
В начале встречи российский лидер отметил, что ситуация в мировой экономике все еще остается неустойчивой и турбулентной, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе особого внимания властей.
«Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности – запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов», — отметил глава государства.
Помимо этого Путин подчеркнул необходимость создания целостной системы поддержки семей с детьми.
«В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми – тоже еще раз подчеркну, мы много раз об этом говорили. В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша и вплоть до окончания ребенком школы», — заявил российский лидер.
Глава государства в текущем году предложил несколько новых мер поддержки семей с детьми, в числе которых пособие нуждающимся беременным женщинам, пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, либо воспитывающегося единственным родителем, либо в случае права семьи с низкими доходами на алименты по решению суда. «Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет», — подчеркнул Путин.
21 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти предусмотрели в бюджете страны на 2022-2024 гг. 2,1 трлн руб. на поддержку семей с детьми. По его словам, дополнительные меры социальной поддержки получат свыше 5 млн семей с детьми.
В апреле в ходе обращения к Федеральному собранию президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей. Помимо этого глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособий были усовершенствованы. В марте Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% прожиточного минимума. Если с учетом выплаты в размере 75% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума, следует из указа.